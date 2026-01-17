ETV Bharat / state

हिमाचल में गांवों तक पहुंचा चिट्टा! हेरोइन की बड़ी खेप के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार, SIT गठित

मनाली पुलिस ने हेरोइन के साथ पति-पत्नी को गिरफ्तार किया. वहीं, भुतंर में युवक को चिट्टे के साथ के साथ दबोचा.

हेरोइन की बड़ी खेप के साथ दंपति गिरफ्तार
हेरोइन की बड़ी खेप के साथ दंपति गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 7:09 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश अवैध नशे का नेटवर्क शहर के बाद अब गांवों में भी तेजी से पांव पसार रहा है. ऐसे में चिट्टे के खिलाफ प्रदेश भर में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इस कड़ी में जिला कुल्लू पुलिस की टीम ने इस साल की सबसे बड़ी खेप मनाली से बरामद की है. पहले मामले में पुलिस की टीम ने 303 ग्राम हेरोइन के साथ मनाली के साथ लगते चचोगा गांव के दंपति को गिरफ्तार किया. वहीं, दूसरे मामले में भुंतर से 61 ग्राम हेरोइन के साथ पंजाब के एक युवक को गिरफ्तार किया. पुलिस ने दोनों मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है. मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है.

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल (ETV Bharat)

303 ग्राम हेरोइन के साथ दंपति गिरफ्तार

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया, 'पुलिस को सूचना मिली की मनाली के साथ लगते चचोगा गांव में आरोपी संगत राम और उसकी पत्नी डिंपल हेरोइन बेचने का कारोबार कर रहे हैं. ऐसे में पुलिस की टीम जब उनके घर में दबिश दी तो दंपति के कब्जे से 303 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ. जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. मामले में एसआईटी का गठन किया गया है. ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर कौन-कौन लोग हेरोइन तस्करी में शामिल हैं और उनके तार कहां-कहां पर जुड़े हुए हैं'.

भुंतर में 61 ग्राम हेरोइन के साथ युवक अरेस्ट

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया कि दूसरे मामले में भुंतर पुलिस की टीम ने 61 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान अमित गुप्ता के रूप में हुई है, जो पंजाब के जीरकपुर का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. एसपी ने बताया कि पुलिस टीम लगातार जिला कुल्लू में नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है. ऐसे में जो भी व्यक्ति नशे के काले कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा.

