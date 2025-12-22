ETV Bharat / state

मनाली पुलिस ने देह व्यापार का किया भंडाफोड़, 3 महिला और 2 युवक गिरफ्तार, 4 युवतियों को किया रेस्क्यू

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में भी अब देह व्यापार का धंधा पैर पसारने लगा है. जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में पुलिस टीम ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मामले में 3 महिलाओं और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है. वहीं, चार महिलाओं को भी रेस्क्यू किया है. पुलिस ने पांचों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. अब इस मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है.

पर्यटन नगरी में भी अब अनैतिक देह व्यापार का धंधा होने लगा है. मनाली की सड़कों पर युवक और युवतियां देह व्यापार का धंधा कर रही है. ऐसे में मनाली पुलिस ने देह व्यापार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. मनाली पुलिस से मिली सूचना के अनुसार, माल रोड के साथ लगते इलाकों में देह व्यापार जैसी अनैतिक गतिविधि की जा रही है. ऐसे में पुलिस की टीम ने अपना जाल बिछाया और देह व्यापार में शामिल महिला और पुरुषों को गिरफ्तार किया. साथ ही अन्य महिलाओं को भी रेस्क्यू किया.