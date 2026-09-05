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हिमाचल के इस शहर में पहली बार होगा 'पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप', कई देशों के पैराग्लाइडर लेंगे हिस्सा

मनाली के सोलंग नाला में पहली बार 'पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप' का आयोजन होगा. देश विदेश के पैराग्लाइडर दिखाएंगे दम.

हिमाचल के इस शहर में पहली बार होगा 'पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप'
हिमाचल के इस शहर में पहली बार होगा 'पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप' (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 7:44 PM IST

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कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नगरी मनाली के नाम जल्द ही एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ने जा रही है. साहसिक खेलों (Adventure Sports) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाली में पहली बार 'पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप' (Paragliding Pre World Cup) का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान इंसानी परिंदे आसमान में उड़ाने भरेंगे और मनाली की पहाड़ियों के ऊपर करतब दिखाएंगे.

ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 5 से 8 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत के साथ-साथ कई विदेशी देशों से भी नामी पैराग्लाइडर हिस्सा लेकर अपनी कलाबाजी और प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.मनाली पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष देव ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 'इस प्री वर्ल्ड कप के लिए विश्व प्रसिद्ध सोलंग नाला को केंद्र बनाया गया है. प्रतिभाग समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 'फातरु' टेक-ऑफ साइट से उड़ान भरेंगे और मनाली की हसीन वादियों में लैंड करेंगे. आयोजन को लेकर प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. अब तक 4 महिला पायलटों सहित 61 से अधिक प्रतिभागी अपना पंजीकरण करवा चुके हैं, जबकि देश-विदेश से अन्य आवेदनों की प्रक्रिया अभी भी जारी है.'

देव ठाकुर ने स्पष्ट किया कि इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विश्व पटल पर यह संदेश देना है कि मनाली की खूबसूरत पहाड़ियां पैराग्लाइडिंग के दृष्टिकोण से पूरी तरह सुरक्षित और आदर्श हैं. इस आयोजन से मनाली को बीड़-बिलिंग की तर्ज पर वैश्विक एडवेंचर टूरिज्म के नक्शे पर एक नई और मजबूत पहचान मिलेगी.

15 सितंबर के बाद सैलानियों के लिए खुलेगा आसमान

उल्लेखनीय है कि मानसून और सुरक्षा कारणों के चलते कुल्लू जिले में 15 सितंबर तक सभी तरह की साहसिक गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाई गई है. 15 सितंबर के बाद जैसे ही पर्यटन विभाग द्वारा हरी झंडी मिलेगी, सैलानी कुल्लू जिले में अधिसूचित 9 प्रमुख स्थलों पर सुरक्षित रूप से पैराग्लाइडिंग का आनंद ले सकेंगे. अक्टूबर में होने वाला यह प्री वर्ल्ड कप पर्यटन कारोबार को नई उड़ान देने में मील का पत्थर साबित होगा.

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