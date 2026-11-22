मनाली के अक्षोभ्य नेगी का इटली में होगा प्रशिक्षण, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए हुआ चयन
अक्षोभ्य नेगी का इटली में होने वाले IOC ओलंपिक सॉलिडेरिटी यूथ डेवलपमेंट कैंप के लिए चयन हुआ है. अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों से स्की-माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग लेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 11:53 AM IST
कुल्लू: पर्यटन नगरी मनाली के युवा माउंटेन एथलीट अक्षोभ्य नेगी का चयन इटली में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) ओलंपिक सॉलिडेरिटी यूथ डेवलपमेंट कैंप के लिए हुआ है. इस उपलब्धि के साथ अक्षोभ्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने और स्की-माउंटेनियरिंग खेल की बारीकियां सीखने का अवसर मिलेगा।
इंटरनेशनल स्की माउंटेनियरिंग फेडरेशन (ISMF) की ओर से आयोजित इस हाई-परफॉर्मेंस ट्रेनिंग कैंप में अक्षोभ्य एक महिला एथलीट और एक राष्ट्रीय कोच के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.
कैंप के दौरान उन्हें अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. अक्षोभ्य ने घरेलू स्तर पर अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है. वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आयोजित ओपन नेशनल स्की माउंटेनियरिंग चैंपियनशिप में भी मनाली का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.
गौरतलब है कि स्की-माउंटेनियरिंग (SkiMo) भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. स्की-मो इंडिया फेडरेशन के प्रयासों से इस विंटर स्पोर्ट्स को देशभर में नई पहचान मिल रही है. पिछले वर्ष फेडरेशन ने पूर्वोत्तर भारत के तवांग में पहला विंटर स्पोर्ट्स आयोजन सफलतापूर्वक करवाया था. इससे इस खेल का विस्तार पारंपरिक हिमालयी क्षेत्रों से आगे बढ़ा है. स्की-मो इंडिया फेडरेशन का नेतृत्व मनाली निवासी प्रवीण सूद द्वारा किया जा रहा हैं. पूर्व प्रतिस्पर्धी स्की एथलीट रहे प्रवीण सूद को बैककंट्री स्कीइंग, स्की एक्सप्लोरेशन, हेलीकॉप्टर स्कीइंग और हिमस्खलन सुरक्षा एवं बचाव कार्यों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है.
अक्षोभ्य नेगी के चयन पर प्रवीण सूद ने कहा कि यह प्रशिक्षण शिविर भारत के युवा स्की-माउंटेनियरिंग खिलाड़ियों के विकास के लिए मजबूत आधार तैयार करेगा. मनाली की स्थानीय प्रतिभा को इटली में ISMF के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों से प्रशिक्षण मिलने का अवसर पूरी घाटी और भारतीय विंटर स्पोर्ट्स समुदाय के लिए गर्व की बात है.
प्रवीण सूद ने IOC, ISMF और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) का आभार जताते हुए कहा कि इनके सहयोग से भारतीय युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा निखारने के अवसर मिल रहे हैं.अक्षोभ्य नेगी का यह चयन न केवल उनके व्यक्तिगत खेल करियर के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि इससे मनाली और हिमाचल प्रदेश में विंटर स्पोर्ट्स को भी नई पहचान मिलने की उम्मीद है.
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