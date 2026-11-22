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मनाली के अक्षोभ्य नेगी का इटली में होगा प्रशिक्षण, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए हुआ चयन

अक्षोभ्य नेगी ( ETV Bharat )

कुल्लू: पर्यटन नगरी मनाली के युवा माउंटेन एथलीट अक्षोभ्य नेगी का चयन इटली में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) ओलंपिक सॉलिडेरिटी यूथ डेवलपमेंट कैंप के लिए हुआ है. इस उपलब्धि के साथ अक्षोभ्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने और स्की-माउंटेनियरिंग खेल की बारीकियां सीखने का अवसर मिलेगा।

इंटरनेशनल स्की माउंटेनियरिंग फेडरेशन (ISMF) की ओर से आयोजित इस हाई-परफॉर्मेंस ट्रेनिंग कैंप में अक्षोभ्य एक महिला एथलीट और एक राष्ट्रीय कोच के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

कैंप के दौरान उन्हें अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. अक्षोभ्य ने घरेलू स्तर पर अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है. वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आयोजित ओपन नेशनल स्की माउंटेनियरिंग चैंपियनशिप में भी मनाली का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.