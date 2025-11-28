ETV Bharat / state

इस दिन तक खुला रहेगा मनाली-लेह रोड, इतने बजे तक होगी गाड़ियों की आवाजाही

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली से अब लेह तक सड़क मार्ग दिसंबर तक खुला रहेगा. जिला लाहौल-स्पीति प्रशासन द्वारा सड़क की स्थिति को लेकर ये फैसला लिया गया है. ऐसे में अब सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही इस सड़क मार्ग पर रहेगी. उसके बाद गाड़ियों के लिए सड़क को बंद कर दिया जाएगा. ऐसे में इस सड़क मार्ग से सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए यह राहत भरी खबर है. हालांकि इससे पहले अक्टूबर माह में ही मनाली-लेह सड़क मार्ग बंद हो जाता था, लेकिन बर्फबारी ना होने के चलते लाहौल-स्पीति प्रशासन ने ये फैसला लिया है.

लाहौल-स्पीति प्रशासन ने दारचा से सरचू के बीच लेह मनाली हाईवे NH-03 को 10 दिन की सीमित अवधि के लिए खोलने का आदेश जारी किया है. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ज़िंग ज़िंग बार से सरचू तक का मार्ग 7 दिसंबर 2025 तक अगले 10 दिनों के लिए दोनों ओर से गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है. पहले 17 नवंबर 2025 को इस मार्ग को मौसम और सड़क की स्थिति के कारण अगले आदेश तक बंद कर दिया गया था, लेकिन डीसी लाहौल-स्पीति की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद सड़क खोलने का फैसला लिया गया. बैठक में डीसी लेह, एसपी लाहौल-स्पीति, एसडीएम लाहौल, डीएसपी लाहौल और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी मौजूद थे. आदेशों में कहा गया है कि लेह मनाली हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही होगी. पुलिस विभाग सड़क और मौसम की स्थिति को देखते हुए यातायात प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगा. यह आदेश 27 नवंबर 2025 से लागू कर दिया गया है.

बिना बारिश-बर्फबारी के बीता नवंबर

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के चलते लेह-मनाली हाईवे अक्टूबर के अंत तक बंद हो जाता था, लेकिन इस बार बर्फबारी अक्टूबर में हुई है और उसके बाद से सूखा है. नवंबर का पूरा महीना बिना बारिश और बर्फबारी के गया है और ऐसे में लेह-मनाली हाईवे पूरी तरह से दुरुस्त है. हालांकि, ब्लैक आईस जम रही है, लेकिन दिन में अच्छी धूप खिल रही है. वहीं, ठंड के कारण इन दिनों लाहौल-स्पीति में नदी नाले और झीलें जम गई हैं और पारा माइनस में लुढ़क गया है.