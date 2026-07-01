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बादल फटने से मनाली-लेह सड़क पर फंसे सैकड़ों सैलानी, सड़क मार्ग बहाल करने में जुटी BRO की टीम

हालांकि पुलिस प्रशासन ने केलांग से आगे वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी है और लेह की ओर से भी वाहनों को पीछे ही रोका जा रहा है. ताकि सैलानियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े. वहीं, नाले में मलबा आने की सूचना मिलते ही बीआरओ की मशीनरी भी पहुंच गई है और अब सड़क बहाली का कार्य शुरू किया जा रहा है.

लाहौल स्पीति: मानसून शुरू होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं. जिला लाहौल स्पीति के लाहौल घाटी के जिस्पा में देर रात के समय नाले में अचानक फिर से बाढ़ आने के चलते मलबा सड़क पर आ गया. सड़क पर मलबा आने के कारण मनाली-लेह सड़क मार्ग एक बार फिर से बंद हो गया है. मलबा आने के चलते दोनों ओर सैकड़ों वाहनों में सवार सैलानी भी फंस गए हैं.

हिमाचल पुलिस की जनता से अपील

हिमाचल पुलिस का कहना है कि, जिस्पा के पास बादल फटने से मनाली-लेह और मनाली-ज़ांस्कर रूट भारी पानी के बहाव के कारण पूरी तरह से ब्लॉक हो गए हैं. एहतियात के तौर पर लेह पुलिस के साथ मिलकर केलोंग में ट्रैफिक रोक दिया गया है, जबकि BRO सड़क को ठीक करने का काम कर रहा है. प्रभावित इलाके में पुलिस की तैनाती और पेट्रोलिंग जारी है, और सभी टूरिस्ट और आने-जाने वालों को सलाह दी जाती है कि आगामी सूचना तक इन रूट पर यात्रा न करें. किसी भी इमरजेंसी में, फौरन पुलिस मदद के लिए 112 डायल करें.

ग्लेशियर पिघलने से नदी-नाले में बाढ़

इससे पहले सोमवार शाम को भी जिस्पा नाले में बाढ़ आ गई थी और यहां पर 4 घंटे से अधिक समय तक सड़क बंद रही थी. ऐसे में अब घाटी में गर्मी के बढ़ने के चलते ग्लेशियर पिघलने का दौर भी बढ़ गया है, जिसके चलते नदी नाले ऊफान पर हैं. लाहौल घाटी के ज़ाहलमा नाले में भी लगातार मलबा आ रहा है. हालांकि बीआरओ के द्वारा यहां पर अस्थाई पुलिया बनाई गई है. जिससे लोग नाले को आर पार कर रहे हैं. लोगों के कृषि उत्पाद भी पीठ पर डालकर इसी पुलिया के माध्यम से दूसरी तरफ ले जाए जा रहे हैं. ऐसे में अब लाहौल स्पीति प्रशासन ने स्थानीय लोगों के साथ-साथ सैलानियों को भी एडवाइजरी जारी की है कि वह नदी नालों के करीब बिल्कुल भी न जाएं.

PWD- BRO अधिकारियों को निर्देश

डीसी लाहौल स्पीति किरण भड़ाना ने बताया, "घाटी में ग्लेशियर पिघलने के चलते नदी नालों का बहाव तेज हो गया है. लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ बीआरओ के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह नदी नालों के किनारे अपनी मशीनरी तैनात रखें. ताकि जल्द से जल्द मलबा हटाकर सड़कों को वाहनों के लिए खोला जा सके."

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