ETV Bharat / state

5 महीने बाद खुला मनाली-लेह मार्ग, BRO ने 42 दिन की मेहनत से बहाल की सड़क

सड़क बहाल हो चुकी है, लेकिन अभी आम वाहनों के लिए इसे पूरी तरह नहीं खोला गया है.

MANALI LEH ROAD
BRO ने 42 दिन की मेहनत से बहाल किया मनाली-लेह मार्ग (FILE@ETVBHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 8:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: करीब पांच महीने तक बर्फ में बंद रहने के बाद सामरिक दृष्टि से बेहद अहम मनाली-लेह सड़क मार्ग आखिरकार बहाल हो गया है. सीमा सड़क संगठन (BRO) ने लगातार 42 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मंगलवार को इस महत्वपूर्ण मार्ग को दोबारा खोलने में सफलता हासिल की. अब लाहौल-स्पीति प्रशासन के साथ बैठक के बाद जल्द ही इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी.

427 किलोमीटर लंबे मार्ग को फिर से जोड़ा गया

427 किलोमीटर लंबे मनाली-लेह मार्ग की सड़क बहाली का काम BRO ने 27 मार्च से शुरू किया था. भारी बर्फबारी, लगातार बदलते मौसम और एवलांच के खतरे के बीच जवानों ने चुनौतीपूर्ण हालात में काम जारी रखा. मंगलवार को सरचू में BRO की दीपक और हिमांक परियोजना के अधिकारियों ने 'गोल्डन हैंडशेक सेरेमनी' के जरिए इस सफलता का जश्न मनाया.

MANALI LEH ROAD
BRO की 'गोल्डन हैंडशेक सेरेमनी' (BORDER ROADS ORGANISATION)

26 एवलांच प्वाइंट बने बड़ी चुनौती

मनाली से सरचू तक का हिस्सा BRO की दीपक परियोजना के तहत आता है, जबकि सरचू से लेह तक सड़क बहाली का काम हिमांक परियोजना संभालती है. इस पूरे मार्ग में 26 एवलांच प्वाइंट ऐसे हैं, जहां हर साल BRO को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इस बार भी मौसम ने कई बार काम रोक दिया और BRO को छह बार पीछे हटना पड़ा, लेकिन जवानों ने हार नहीं मानी.

16 हजार फीट ऊंचे बारालाचा दर्रे पर चला अभियान

BRO की दीपक परियोजना के कमांडर कर्नल गौरव ने बताया कि 16,040 फीट ऊंचे बारालाचा दर्रा को बहाल करना बेहद कठिन काम था. जवानों ने माइनस तापमान में लगातार काम करते हुए सड़क को बहाल किया. उन्होंने कहा कि एवलांच वाले इलाकों में पूरी रणनीति और सुरक्षा के साथ ऑपरेशन चलाया गया. कर्नल गौरव ने बताया कि यह पूरा अभियान ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट कर्नल तेजस मौर्या और कैप्टन सजे की निगरानी में पूरा किया गया. उन्होंने इस काम में लगे सभी BRO जवानों की सराहना करते हुए कहा कि कठिन हालात में उनका हौसला और समर्पण काबिल-ए-तारीफ है.

जल्द शुरू होगी वाहनों की आवाजाही

हालांकि सड़क बहाल हो चुकी है, लेकिन अभी आम वाहनों के लिए इसे पूरी तरह नहीं खोला गया है. प्रशासन और BRO की संयुक्त बैठक के बाद सड़क पर यातायात शुरू करने का फैसला लिया जाएगा. मार्ग खुलने से अब लाहौल-स्पीति और लेह क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और सैन्य गतिविधियों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही, ताश के पत्तों की तरह उड़ी छतें

ये भी पढ़ें: हिमाचल में इस दिन तक खराब रहेगा मौसम, कई जिलों में आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी

TAGGED:

BARALACHA PASS
BORDER ROADS ORGANISATION
MANALI LEH HIGHWAY
HIMACHAL WEATHER
MANALI LEH ROAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.