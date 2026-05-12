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5 महीने बाद खुला मनाली-लेह मार्ग, BRO ने 42 दिन की मेहनत से बहाल की सड़क

BRO ने 42 दिन की मेहनत से बहाल किया मनाली-लेह मार्ग ( FILE@ETVBHARAT )