इस दिन से बंद होगी मनाली-लेह सड़क, इन कारणों से बंद किया जा रहा रोड
लाहौल-स्पीति प्रशासन ने अधिकारिक तौर पर मनाली-लेह सड़क को बंद करने की सूचना जारी कर दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 1:11 PM IST
कुल्लू: हिमाचल में बढ़ती ठंड और ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते मनाली-लेह सड़क को सैलानियों के लिए बंद किया जाएगा. दिल्ली से लेह लद्दाख को जोड़ने वाली करीब 435 किलोमीटर मनाली-लेह सड़क 20 नवंबर से अधिकारिक तौर पर गाड़ियों के लिए बंद कर दी जाएगी. लाहौल-स्पीति प्रशासन ने इसको लेकर अधिकारिक सूचना जारी कर दी है.
क्यों बंद की जा रही सड़क ?
ऐसे में अब वाहन चालक केलांग से लेह सड़क मार्ग पर अगले साल ही सफर कर पाएंगे. सर्दियों में होने वाली भारी बर्फबारी के चलते इस सड़क को बंद किया जा रहा है. हालांकि बीआरओ द्वारा सर्दियों में भी मनाली से केलांग सड़क मार्ग को बहाल किया जाता है, लेकिन केलांग से लेह तक सड़क मार्ग को 20 नवंबर के बाद बहाल नहीं किया जाएगा. सीमा सड़क संगठन की 70 आरसीसी ने भारी बर्फबारी की आशंका और सड़क पर ब्लैक आइसिंग जैसी खतरनाक परिस्थितियों को देखते हुए लाहौल-स्पीति और कुल्लू प्रशासन को इस संबंध में पत्र भेजा है. सोमवार को डीसी लाहौल-स्पीति ने सड़क बंद करने की अधिसूचना जारी कर दी है. ऐसे में अब सड़क अगले साल मई-जून में बर्फ हटने के बाद ही दोबारा यातायात के लिए खोला जाएगा.
BRO ने किया था आग्रह
बीआरओ ने लाहौल-स्पीति प्रशासन से जिंगजिंगबर से सरचू, गुलाबा से रोहतांग और ग्रांफू से लोसर मार्ग पर 20 नवंबर के बाद सभी तरह की गाड़ियों की आवाजाही रोकने का आग्रह किया है. संगठन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के बाद अगर कोई गाड़ी या व्यक्ति इन रूटों पर फंसता है तो उसके रेस्क्यू की जिम्मेदारी बीआरओ की नहीं होगी. हालांकि आपात स्थिति में प्रशासन की अनुमति और बीआरओ के इनपुट के आधार पर सीमित आवाजाही की इजाजत दी जा सकती है.
"बीआरओ की सिफारिश के बाद 20 नवंबर से मनाली-लेह सड़क को अधिकारिक तौर पर बंद करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. यात्रियों से प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है." - किरण भड़ाना, डीसी, लाहौल-स्पीति
सड़कों पर पानी जमना हुआ शुरू
गौर रहे कि नवंबर के तीसरे सप्ताह में सड़कों पर पानी जमना शुरू हो जाता है. इससे फिसलन और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. ठंड बढ़ने के साथ नाले और झरने भी जमने लगते हैं. फिलहाल मौसम साफ होने के कारण मनाली-लेह और ग्रांफू-लोसर रूट पर सीमित वाहनों की आवाजाही जारी है, लेकिन आगे कभी भी बर्फबारी होने से यहां पर हालात मुश्किल भरे हो सकते हैं. इसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने मनाली-लेह सड़क को अधिकारिक तौर पर बंद करने का फैसला लिया है.