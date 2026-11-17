लाहौल स्पीति में पहाड़ी से गिरीं चट्टानें, मनाली-केलांग हाईवे बंद, दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतारें
भूस्खलन की सूचना मिलेती ही मौके पर पहुंची बीआरओ की टीम ने सड़क बहाली का कार्य शुरू दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 11:03 AM IST
लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश केलाहौल-स्पीति जिला मुख्यालय केलांग के पास मूलिंग पुल के पास मंगलवार सुबह पहाड़ी से अचानक बड़ी-बड़ी चट्टानें गिरने से अफरा-तफरी मच गई. भूस्खलन से मनाली-केलांग सड़क मार्ग यातायात के लिए बंद हो गया. चट्टानों और मलबे के सड़क पर आ जाने से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है. इसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और स्थानीय लोगों सहित यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
लाहौल स्पीति में भारी भूस्खलन
घटना की सूचना मिलते ही सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की टीम मौके पर पहुंच गई है. साथ ही सड़क से चट्टानों और मलबे को हटाने के लिए मशीनरी तैनात कर दी गई है. बीआरओ के कर्मचारी मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने में जुटे हुए हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर बाद ही सड़क पर वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू हो पाएगी. वहीं, हाईवे बंद होने के कारण दोनों ओर फंसे वाहन चालकों और यात्रियों को सड़क बहाली का इंतजार करना पड़ रहा है.
पुलिस की यात्रियों से अपील
डीएसपी केलांग केडी शर्मा ने बताया कि, "बीआरओ की ओर से मलबा हटाने का कार्य जारी है. पुलिस की ओर से यात्रियों को सलाह दी गई है कि सड़क मार्ग बहाल होने की आधिकारिक पुष्टि के बाद ही इस रास्ते पर आगे बढ़ें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके."
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