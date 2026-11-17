ETV Bharat / state

लाहौल स्पीति में पहाड़ी से गिरीं चट्टानें, मनाली-केलांग हाईवे बंद, दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतारें

लाहौल स्पीति में लैंडस्लाइड ( ETV Bharat )

लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश केलाहौल-स्पीति जिला मुख्यालय केलांग के पास मूलिंग पुल के पास मंगलवार सुबह पहाड़ी से अचानक बड़ी-बड़ी चट्टानें गिरने से अफरा-तफरी मच गई. भूस्खलन से मनाली-केलांग सड़क मार्ग यातायात के लिए बंद हो गया. चट्टानों और मलबे के सड़क पर आ जाने से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है. इसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और स्थानीय लोगों सहित यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

लाहौल स्पीति में भारी भूस्खलन