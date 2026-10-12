कांग्रेस विधायक की अपनी ही पंचायत में हो गया खेल! वरिष्ठ नेता समेत कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल
भाजपा में शामिल होने के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 7:41 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की मनाली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को झटका लगा है. विधायक भुवनेश्वर गौड़ की गृह पंचायत कटराईं में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतीश चंद ने अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण कर ली. सतीश चंद दो बार ग्राम पंचायत कटराईं के प्रधान रह चुके हैं. पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सभी नए सदस्यों को भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया. उनके साथ पूर्व वार्ड पंच माघू राम, चंदे राम और प्रेम भगत ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया.
कांग्रेस में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं सतीश चंद
सतीश चंद कांग्रेस संगठन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. वह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं. क्षेत्र में उनकी पहचान एक प्रमुख जनजातीय नेता के रूप में है. वह दो बार ग्राम पंचायत कटराईं के प्रधान चुने गए थे, जबकि उनकी धर्मपत्नी भी एक बार पंचायत प्रधान निर्वाचित हुई थीं.
जयराम ठाकुर ने किया नए सदस्यों का स्वागत
भाजपा में शामिल होने के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनकल्याण, विकास और राष्ट्रहित के संकल्प के साथ लगातार काम कर रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी में शामिल हुए नए साथियों के अनुभव, जनसेवा के प्रति समर्पण और सक्रिय सहयोग से मनाली विधानसभा क्षेत्र में संगठन को और मजबूती मिलेगी.
इस अवसर पर पूर्व विधायक गोविंद सिंह ठाकुर, मनाली मंडल अध्यक्ष जोगिंद्र मेहरा, मंडल महामंत्री देवेंद्र ठाकुर और वरिष्ठ नेता दुर्गा ठाकुर सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. सतीश चंद और उनके साथियों के भाजपा में शामिल होने को मनाली विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में संगठनात्मक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है.
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