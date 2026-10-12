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कांग्रेस विधायक की अपनी ही पंचायत में हो गया खेल! वरिष्ठ नेता समेत कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल

मनाली में कांग्रेस छोड़ BJP में शामिल हुए कई कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV BHARAT )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की मनाली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को झटका लगा है. विधायक भुवनेश्वर गौड़ की गृह पंचायत कटराईं में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतीश चंद ने अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण कर ली. सतीश चंद दो बार ग्राम पंचायत कटराईं के प्रधान रह चुके हैं. पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सभी नए सदस्यों को भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया. उनके साथ पूर्व वार्ड पंच माघू राम, चंदे राम और प्रेम भगत ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया.

कांग्रेस में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं सतीश चंद