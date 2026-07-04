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मनाली में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का असिस्टेंट इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार

हिमाचल में एक ठेकेदार से MES के सहायक गैरीसन इंजीनियर ने दो किस्तों में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत मिलने पर सीबीआई ने की कार्रवाई.

CBI ने MES के सहायक गैरीसन इंजीनियर को घूस लेते पकड़ा
CBI ने MES के सहायक गैरीसन इंजीनियर को घूस लेते पकड़ा (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 10:38 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने मनाली में सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (MES) के एक सहायक गैरीसन इंजीनियर को रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार किया है. 4 जुलाई 2026 को कार्रवाई करते हुए CBI की टीम ने आरोपी को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा. सीबीआई ने यह कार्रवाई एक ठेकेदार की शिकायत पर दर्ज केस के आधार पर की है.

CBI की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस मामले में 3 जुलाई 2026 को शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता एक ठेकेदार फर्म में सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत है. ठेकेदार का आरोप है कि सहायक गैरीसन इंजीनियर ने फर्म के बिल पास करने के बदले उससे 93 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. शिकायतकर्ता ने 3 जुलाई को आरोपी के कार्यालय में 40 हजार रुपये की पहली किस्त दे दी थी. इसके बाद आरोपी ने उसे 4 जुलाई को शेष 53 हजार रुपये लेकर कार्यालय आने के लिए कहा.

शिकायत पर CBI ने 4 जुलाई को जाल बिछाकर आरोपी को कुल 93 हजार रुपये की रिश्वत की मांग करने और 53 हजार रुपये की दूसरी किस्त स्वीकार करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. जांच के दौरान CBI ने आरोपी के मनाली स्थित MES क्षेत्र के आवास से एक दिन पहले ली गई 40 हजार रुपये की रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली. इसके अलावा, घर की तलाशी में आरोपी एमईएस अब तक करीब 10 लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं.

सीबीआई ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 जुलाई 2026 को शिमला की सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा. मामले की जांच जारी है.

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