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मनाली में किराए के कमरे से चल रहा था चिट्टे का कारोबार, दो युवकों समेत 2 युवतियां गिरफ्तार

कुल्लू: पर्यटन नगरी मनाली में पुलिस की ओर से नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अलेऊ में एक किराए के कमरे पर दबिश देकर 26.200 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई है. वहीं, इस मामले में पंजाब के रहने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस अवैध धंधे में संलिप्त सभी आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं.

मनाली पुलिस को सूचना मिली थी कि किराए के कमरे में कुछ लोग ठहरे हुए हैं और यहां से नशे का कारोबार कर रहे हैं. इसके बाद मनाली पुलिस की टीम ने नियमानुसार कमरे की तलाशी ली. इस दौरान आरोपियों के कब्जे से 26.200 ग्राम हेरोइन और 20 हजार रुपए नगद बरामद किए गए. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तराजू, सिल्वर फॉइल, लाइटर और नशीले पदार्थों के सेवन एवं अवैध व्यापार में प्रयुक्त अन्य सामग्री बरामद की है. आरोपियों की पहचान कुलदीप सिंह (उम्र 35 साल) निवासी पंजाब, गहनेशाह निवासी अमृतसर, पंजाब, (उम्र 22 वर्ष) मनप्रीत कौर (उम्र 20 साल) निवासी अमृतसर, पंजाब, गीता उम्र (35 साल) निवासी अमृतसर, पंजाब के रूप में हुई है.

मामले की छानबीन में जुटी पुलिस