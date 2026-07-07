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मनाली में किराए के कमरे से चल रहा था चिट्टे का कारोबार, दो युवकों समेत 2 युवतियां गिरफ्तार

किराए के कमरे से चार तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 26.200 ग्राम हेरोइन और 20 हजार रुपये नगद बरामद हुए हैं.

पुलिस की गिरफ्त में चारों आरोपी
पुलिस की गिरफ्त में चारों आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 4:33 PM IST

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कुल्लू: पर्यटन नगरी मनाली में पुलिस की ओर से नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अलेऊ में एक किराए के कमरे पर दबिश देकर 26.200 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई है. वहीं, इस मामले में पंजाब के रहने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस अवैध धंधे में संलिप्त सभी आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं.

मनाली पुलिस को सूचना मिली थी कि किराए के कमरे में कुछ लोग ठहरे हुए हैं और यहां से नशे का कारोबार कर रहे हैं. इसके बाद मनाली पुलिस की टीम ने नियमानुसार कमरे की तलाशी ली. इस दौरान आरोपियों के कब्जे से 26.200 ग्राम हेरोइन और 20 हजार रुपए नगद बरामद किए गए. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तराजू, सिल्वर फॉइल, लाइटर और नशीले पदार्थों के सेवन एवं अवैध व्यापार में प्रयुक्त अन्य सामग्री बरामद की है. आरोपियों की पहचान कुलदीप सिंह (उम्र 35 साल) निवासी पंजाब, गहनेशाह निवासी अमृतसर, पंजाब, (उम्र 22 वर्ष) मनप्रीत कौर (उम्र 20 साल) निवासी अमृतसर, पंजाब, गीता उम्र (35 साल) निवासी अमृतसर, पंजाब के रूप में हुई है.

मामले की छानबीन में जुटी पुलिस

डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि इस संबंध में थाना मनाली में धारा 21, एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है. सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की गहन विवेचना जारी है. ये पता लगाया जा रहा है कि इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य व्यक्ति, सप्लायर एवं नेटवर्क कौन-कौन शामिल हैं. मनाली पुलिस नशा तस्करी की पूरी सप्लाई चेन का पर्दाफाश करने और उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिए सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है, ताकि पता चल सके कि यह खेप कहां से लाई गई थी और मनाली में इसे किसे सप्लाई किया जाना था.

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