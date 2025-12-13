ETV Bharat / state

बाल विवाह निरस्त कराए...रुकवाए, डॉ. कृति को मिला इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवॉर्ड 2025

जोधपुर: अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स दिवस पर नई दिल्ली में 15वीं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स समिट एंड अवॉर्ड्स 2025 में सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी एवं पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉ. कृति भारती को इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवॉर्ड 2025 दिया गया. डॉ.कृति को बाल विवाह निरस्त, रोकथाम और बाल व महिला संरक्षण की प्रेरक साहसिक मुहिम के लिए सर्वोच्च अवॉर्ड दिया गया. वैश्विक शख्सियतों के साथ भारत से एकमात्र डॉ.कृति को सम्मानित किया गया.

अखिल भारतीय मानवाधिकार, स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय परिषद (AICHLS) और लंदन, बांग्लादेश व भारत की करीब 250 संस्थाओं की संयुक्त भागीदारी में विभिन्न कैटेगरीज में विश्व भर की नामचीन शख्सियतों को पुरस्कार दिया गया. इस साल सर्वोच्च सम्मान इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवॉर्ड 2025 के लिए बीबीसी 100 प्रेरणादायी महिलाओं की सूची में शामिल डॉ.कृति भारती को चुना गया. उदयपुर राजघराने के डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को ग्लोबल कल्चरल हेरिटेज फिलांथ्रेपी अवॉर्ड, प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. मीनू वालिया, यूएसए के डॉ.लामिया, राष्ट्रपति अवॉर्डी दिव्यांग खिलाड़ी और अमेरिका की डॉ. लामिया समेत अलग अलग कैटेगरी में अवॉर्ड दिए गए. मानवाधिकार, स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय परिषद के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के वकील एंथनी राजू, लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह, मेजर जनरल डॉ.राजन कोचर, आईएएस डॉ.एनसी वाधवा मौजूद थे.

