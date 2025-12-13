बाल विवाह निरस्त कराए...रुकवाए, डॉ. कृति को मिला इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवॉर्ड 2025
मनोवैज्ञानिक डॉ. कृति भारती को बाल विवाह निरस्त व रोकथाम की साहसिक मुहिम के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया गया.
Published : December 13, 2025 at 3:45 PM IST
जोधपुर: अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स दिवस पर नई दिल्ली में 15वीं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स समिट एंड अवॉर्ड्स 2025 में सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी एवं पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉ. कृति भारती को इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवॉर्ड 2025 दिया गया. डॉ.कृति को बाल विवाह निरस्त, रोकथाम और बाल व महिला संरक्षण की प्रेरक साहसिक मुहिम के लिए सर्वोच्च अवॉर्ड दिया गया. वैश्विक शख्सियतों के साथ भारत से एकमात्र डॉ.कृति को सम्मानित किया गया.
अखिल भारतीय मानवाधिकार, स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय परिषद (AICHLS) और लंदन, बांग्लादेश व भारत की करीब 250 संस्थाओं की संयुक्त भागीदारी में विभिन्न कैटेगरीज में विश्व भर की नामचीन शख्सियतों को पुरस्कार दिया गया. इस साल सर्वोच्च सम्मान इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवॉर्ड 2025 के लिए बीबीसी 100 प्रेरणादायी महिलाओं की सूची में शामिल डॉ.कृति भारती को चुना गया. उदयपुर राजघराने के डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को ग्लोबल कल्चरल हेरिटेज फिलांथ्रेपी अवॉर्ड, प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. मीनू वालिया, यूएसए के डॉ.लामिया, राष्ट्रपति अवॉर्डी दिव्यांग खिलाड़ी और अमेरिका की डॉ. लामिया समेत अलग अलग कैटेगरी में अवॉर्ड दिए गए. मानवाधिकार, स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय परिषद के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के वकील एंथनी राजू, लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह, मेजर जनरल डॉ.राजन कोचर, आईएएस डॉ.एनसी वाधवा मौजूद थे.
लक्ष्य बचपन सुरक्षित करना:इससे पहले डॉ.कृति भारती को विश्व स्तर पर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 और लंदन और कोलंबो में भी पुरस्कृत किया जा चुका है. डॉ. कृति ने बताया कि उनका लक्ष्य बचपन सुरक्षित करना और बाल विवाह रोकना है. इसके लिए वे लगातार काम करती रहेंगी.
52 बाल विवाह निरस्त, 2200 रुकवाए: यूएसए की ट्रैफ्ड मैगजीन के वर्ल्ड टॉप टेन एक्टिविस्ट सूची और 100 प्रेरणादायक महिलाओं की सूची में शामिल डॉ.कृति ने देश का पहला बाल विवाह निरस्त करा अनूठी पहल की. डॉ.कृति अब तक 52 जोड़ों के बाल विवाह निरस्त और 2200 से अधिक बाल विवाह रूकवा चुकी हैं. बाल विवाह के खिलाफ उनकी मुहिम के अलग-अलग कार्यों को 9 अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स में दर्ज है. सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में डॉ.कृति की मुहिम को शामिल किया. डॉ.कृति को मारवाड़ और मेवाड़ रत्न सहित कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है.