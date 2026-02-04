ETV Bharat / state

सहकार से समृद्धि: रसोई के बजट से लेकर गुणवत्ता तक, आम आदमी का 'सुरक्षा कवच' बना केंद्रीय भंडार

केंद्रीय भंडार के एमडी ने विभाग के साथ भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया. पढ़ें क्या कहा उन्होंने..

केंद्रीय भंडार के एमडी ने बताई योजनाएं
केंद्रीय भंडार के एमडी ने बताई योजनाएं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 4, 2026 at 2:51 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत सरकार का केंद्रीय भंडार, आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत बनकर उभर रहा है. इसे विषय पर केंद्रीय भंडार के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश कुमार से ईटीवी भारत ने विभाग की कार्यप्रणाली व भविष्य की उन योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की, जो सीधे तौर पर देश के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने से जुड़ी हैं.

एमडी मुकेश कुमार ने बताया कि केंद्रीय भंडार भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (DoPT) के अंतर्गत कार्य करता है. इसकी स्थापना 1963 में एक वेलफेयर प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी. शुरुआत में इसका उद्देश्य सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को उचित कीमत पर सामान देना था, लेकिन आज इसकी सेवाएं सभी देशवासियों के लिए उपलब्ध हैं. सहकारिता (Cooperation) का अर्थ ही है जन्म से मृत्यु तक एक-दूसरे का साथ देना. हमारा प्रयास है कि हर नागरिक को बाजार से कम कीमत पर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिलें.

केंद्रीय भंडार के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश कुमार से खास बातचीत (ETV Bharat)

750 करोड़ से 8060 करोड़ का टर्नओवर: केंद्रीय भंडार की वित्तीय प्रगति किसी चमत्कार से कम नहीं है. मुकेश कुमार ने बताया कि जब उन्होंने 2017 में कार्यभार संभाला था तब टर्नओवर लगभग 750 करोड़ रुपये था, लेकिन आज ये आंकड़ा 8060 करोड़ रुपये को पार कर चुका है. उन्होंने बताया कि विभाग की सेल व मुनाफे में पिछले कुछ वर्षों में 10 गुना वृद्धि हुई है, जो जनता के विश्वास का प्रतीक है.

आम जनता अक्सर यह सोचती है कि केंद्रीय भंडार एमआरपी से कम रेट पर सामान कैसे उपलब्ध करा पाता है. इसके जवाब में मुकेश कुमार ने दो मुख्य रणनीतियां बताईं-

सीधी खरीद (OEM): विभाग सीधे निर्माताओं (Original Equipment Manufacturers) से सामान खरीदता है. बिचौलियों को हटा देता है.

रिवर्स ऑक्शन (Reverse Auction): जैसे मंडियों में बोली लगती है, यहां विभाग वेंडर्स के बीच रिवर्स बोली लगवाई जाती है. जो सबसे कम दाम पर गुणवत्तापूर्ण सामान देने को तैयार होता है, उसी से खरीद की जाती है. वर्तमान में, केंद्रीय भंडार की इन्वेंट्री में 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स शामिल हैं. सुई से लेकर ऑफिस फर्नीचर, स्टेशनरी, कंप्यूटर, दवाइयां व सर्जिकल उपकरण तक यहां उपलब्ध हैं.

गुणवत्ता की ट्रिपल लेयर जांच: उन्होंने बताया कि गुणवत्ता के मामले में केंद्रीय भंडार किसी भी बड़ी प्राइवेट रिटेल चेन को कड़ी टक्कर दे रहा है. यहां गुणवत्ता की जांच तीन स्तरों पर होती है. टेंडर से पहले सैंपल की लैब टेस्टिंग, टेंडर के बाद सप्लाई किए गए माल का सैंपल से मिलान. जब सामान दुकान पर पहुंच जाता है, तब भी क्वालिटी कंट्रोल टीम अचानक सैंपल उठाती है और लैब भेजती है. अच्छा स्वास्थ्य तभी संभव है जब खान-पान शुद्ध हो और इससे आम आदमी की जेब पर मेडिकल खर्च का बोझ भी कम होता है.

आपदा का साथी: मुकेश कुमार ने बताया कि कोरोना काल में जब सब डरे हुए थे, तब विभाग के कर्मचारी 18-18 घंटे काम कर रहे थे. केरल बाढ़ के दौरान रिकॉर्ड 8 घंटे के भीतर राहत सामग्री की रैक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना कर दी गई थी. वहीं जम्मू-कश्मीर व उत्तराखंड की आपदाओं में भी विभाग ने रातों-रात राहत सामग्री जुटाई थी.

विकसित भारत 2047 और भविष्य में नया विस्तार: प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए केंद्रीय भंडार अब नए क्षेत्रों में उतरने की तैयारी कर रहा है. मुकेश कुमार के अनुसार, विभाग अब केवल राशन व स्टेशनरी तक सीमित नहीं रहेगा. विभाग अब इंश्योरेंस (बीमा), हाउसिंग मेंटेनेंस और कॉलोनाइजेशन जैसे क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं देने की योजना बना रहा है.

सहकार से समृद्धि: 2021 में नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद अमित शाह के नेतृत्व में संस्थान का लक्ष्य इफको (IFFCO), अमूल (Amul) और नेफेड (NAFED) जैसी बड़ी संस्थाओं की तरह देश के कोने-कोने तक पहुंचाना है. केंद्रीय भंडार के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश कुमार ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना नहीं, बल्कि सेवा भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है. वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाते हुए केंद्रीय भंडार स्थानीय उत्पादों को भी मंच दे रहा है. उन्होंने विश्वास दिलाया कि 2047 तक भारत को नंबर-1 इकोनॉमी बनाने की दिशा में केंद्रीय भंडार अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करेगा, जिससे विकसित भारत का सपना न सिर्फ साकार हो, बल्कि हर भारतीय की थाली में शुद्ध भोजन के साथ जेब में बचत भी हो.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली के 17 लाख से अधिक राशनकार्ड धारकों को होली और दीपावली पर मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर, कैबिनेट का फैसला

World Cancer Day: कैंसर से जूझने वाली डॉ. उर्वशी प्रसाद और स्नेहा राऊत की प्रेरणादायक कहानी, उनकी जुबानी

TAGGED:

कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय भंडार क्या है
KENDRIYA BHANDAR MD MUKESH KUMAR
KENDRIYA BHANDAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.