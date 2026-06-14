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बागपत के 14 इंटर कॉलेजों में 42 साल बाद नियुक्त होंगे प्रबंधक, DIOS ने DM को भेजा प्रस्ताव

शिक्षा विभाग अपने 'क्लास-2' अधिकारियों को प्रशासक प्रबंधक के रूप में तैनात करने की तैयारी में है.

DIOS ने DM को भेजा प्रस्ताव
DIOS ने DM को भेजा प्रस्ताव. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 7:06 PM IST

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बागपत : उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर उस समय बड़ा सवाल खड़ा हो गया जब यह सामने आया कि बागपत के 14 सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रबंध समितियों का अस्तित्व पिछले कई दशकों से केवल कागजों तक सीमित था. अब, 42 साल के लंबे अंतराल के बाद विभाग की नींद टूटी है. व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिलाधिकारी को एक प्रस्ताव भेजा है.

जिले के जिन कॉलेजों में 10 से लेकर 42 वर्षों तक प्रबंध समितियों का कोई अता-पता नहीं था, वहां अब शिक्षा विभाग अपने 'क्लास-2' अधिकारियों को प्रशासक प्रबंधक के रूप में तैनात करने की तैयारी में है. यह व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक संबंधित कॉलेजों में प्रबंध समितियों के विधिवत चुनाव संपन्न नहीं हो जाते. DIOS ने सात क्लास-2 अधिकारियों के नामों की सूची डीएम को सौंप दी है.

इन स्कूलों में होगी प्रबंधकों की नियुक्ति

  • श्री महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, बड़ौत 42 साल
  • शास्त्री स्मारक इंटर कॉलेज, 40 साल
  • इंटरमीडिएट कॉलेज धनारौ सिल्वरनगर, 35 साल
  • आदर्श इंटर कॉलेज चौगामा दाहा, 35 साल
  • आदर्श शिक्षा सदन इंटर कॉलेज किरठल, 29 साल

यहां भी प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे : जनता वैदिक इंटर कॉलेज नौरोजपुर गुर्जर, किसान इंटर कॉलेज मवीलकलां, देव इंटर कॉलेज डौलचा, आदर्श वैदिक विद्यालय नंगला सिनौली, जवाहर कृषक इंटर कॉलेज धनौरा टीकरी, जनता इंटर कॉलेज लूम्ब, इंटरमीडिएट कॉलेज सरूरपुर-खेड़की और जनता इंटर कॉलेज सूजरा.

एक अधिकारी पर दो कॉलेजों का भार : शिक्षा विभाग में क्लास-2 श्रेणी के अधिकारियों की भारी कमी है. इस चुनौती से निपटने के लिए विभाग ने एक ही अधिकारी को दो-दो कॉलेजों का प्रभार सौंपने की रणनीति बनाई है, ताकि शिक्षण और प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सके.

जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) राजीव कुमार यादव ने बताया, लंबे समय से इन संस्थानों में प्रबंध समितियों का गठन न होना अत्यंत चिंताजनक है. प्रशासनिक व्यवस्था को पटरी पर लाने और वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने सख्त कदम उठाया है. हमने डीएम साहब को प्रस्ताव भेज दिया है. मंजूरी मिलते ही क्लास-2 अफसरों को प्रबंधक का प्रभार सौंप दिया जाएगा, ताकि शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार हो सके.

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