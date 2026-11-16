पानी नहीं देने पर थप्पड़ की बरसात, फरीदाबाद में डोमिनोज पिज्जा स्टोर के मैनेजर की पिटाई
Faridabad Manager Assaulted : फरीदाबाद में पानी नहीं देने पर डोमिनोज पिज्जा स्टोर के मैनेजर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है.
Published : November 16, 2026 at 8:46 PM IST
Faridabad Manager Assaulted : हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित डोमिनोज पिज्जा स्टोर के मैनेजर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि पानी ना दिए जाने पर स्टोर में घुसकर उसको थप्पड़ मारे गए.
सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई मारपीट : मारपीट स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. पीड़ित का कहना है कि वहां स्टोर पर कुछ पुलिसकर्मी भी थे, लेकिन वो केवल देखते रहे. शिकायत दिए जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा मामला दर्ज नहीं किया गया है. उधर, पुलिस का कहना है कि हमें शिकायत मिली है. हम सीसीटीवी फुटेज जांच रहे हैं. जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा.
पानी मांगने को लेकर शुरू हुआ विवाद : स्टोर मैनेजर नितेश कुमार (22) ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं और फिलहाल विनय नगर, सेक्टर-31 में रहते हैं. वे पिछले एक साल से सेक्टर-12 स्थित डोमिनोज आउटलेट में मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं. इससे पहले दिल्ली में नौकरी करते थे.
स्टोर में पानी मांगा : नितेश के मुताबिक, वह एक कर्मचारी के साथ स्टोर में काम कर रहे थे. बाकी तीन कर्मचारी ऑर्डर सप्लाई करने बाहर गए हुए थे. इसी दौरान अजय नाम का एक व्यक्ति स्टोर पर आया और पानी मांगा. कर्मचारी कम होने और काम में व्यस्त होने के कारण उनकी आवाज अंदर तक नहीं पहुंची. इसी बात को लेकर उसने विवाद शुरू कर दिया.
शांत रहने को कहा तो मैनेजर को थप्पड़ मारे : नितेश ने आरोप लगाया कि उन्होंने युवक को शांत रहने के लिए कहा तो उसने उन्हें थप्पड़ मारने शुरू कर दिए. इसी दौरान युवक के अन्य साथी भी स्टोर के अंदर आ गए और झगड़ा करने लगे. स्टोर में लगे CCTV कैमरे में मारपीट की घटना रिकॉर्ड हो गई. इसके बाद नितेश ने फोन कर पुलिस को सूचना दी.
पुलिस के सामने भी की मारपीट : नितेश का आरोप है कि घटना 2 नवंबर की रात की है. तभी पुलिस को फोन कर बुलाया था. इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने कोई कार्रवाई नहीं की. उनका दावा है कि पुलिस के सामने भी उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन पुलिसकर्मी खड़े रहे. इसके बाद उन्होंने मामले की लिखित शिकायत भी दी, लेकिन अब तक केस दर्ज नहीं हुआ है.
CCTV फुटेज की जांच कर रहे : सेंट्रल थाना प्रभारी सतबीर ने बताया कि मामले में शिकायत मिली है. पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है. दोनों पक्षों के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ था, इसकी भी पड़ताल की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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