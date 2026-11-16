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पानी नहीं देने पर थप्पड़ की बरसात, फरीदाबाद में डोमिनोज पिज्जा स्टोर के मैनेजर की पिटाई

पानी नहीं देने पर थप्पड़ की बरसात ( ETV Bharat )

Faridabad Manager Assaulted : हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित डोमिनोज पिज्जा स्टोर के मैनेजर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि पानी ना दिए जाने पर स्टोर में घुसकर उसको थप्पड़ मारे गए.

सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई मारपीट : मारपीट स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. पीड़ित का कहना है कि वहां स्टोर पर कुछ पुलिसकर्मी भी थे, लेकिन वो केवल देखते रहे. शिकायत दिए जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा मामला दर्ज नहीं किया गया है. उधर, पुलिस का कहना है कि हमें शिकायत मिली है. हम सीसीटीवी फुटेज जांच रहे हैं. जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा.