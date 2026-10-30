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रांची में होटल के मैनेजर की हत्या, सड़क के किनारे मिला शव

हत्या के विरोध में लोगों का सड़क जाम (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः पिठौरिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने कृष्णा होटल के मैनेजर बालेश्वर गोराई की हत्या कर दी है. होटल से घर लौटने के दौरान बालेश्वर को निशाना बनाया गया. शुक्रवार की सुबह बालेश्वर का शव बरामद किया गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है.

दोस्त ने दी जानकारी