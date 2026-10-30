रांची में होटल के मैनेजर की हत्या, सड़क के किनारे मिला शव

रांची में होटल के मैनेजर की हत्या, सड़क के किनारे मिला शव
रांची के पिठोरिया में एक होटल के मैनेजर की हत्या अज्ञात अपराधियों के द्वारा कर दी गयी है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 30, 2026 at 3:05 PM IST
रांचीः पिठौरिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने कृष्णा होटल के मैनेजर बालेश्वर गोराई की हत्या कर दी है. होटल से घर लौटने के दौरान बालेश्वर को निशाना बनाया गया. शुक्रवार की सुबह बालेश्वर का शव बरामद किया गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है.
दोस्त ने दी जानकारी
बालेश्वर गोराई के मित्र संदीप साहू ने बताया की होटल में काम करने के बाद वह घर लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में अज्ञात अपराधियों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. काफी देर तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों और परिचितों को चिंता हुई. इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई.
खोजबीन के दौरान उसका शव बरामद हुआ. शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुं. मृतक के दोस्त संदीप साहू ने बताया कि बालेश्वर के होटल से निकलने की जानकारी मिलने के बाद उन लोगों ने उसे फोन किया था. फोन पर उसने बाहर होने की बात कही थी. इसके बाद दोबारा संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली.
जब बालेश्वर का पता नहीं चला तो दोस्तों ने भी उसकी तलाश शुरू कर दी. इसी दौरान खोजबीन करते हुए उन्हें जानकारी मिली कि सड़क के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, पास जाकर देखा तो शव बालेश्वर गोराई का था.
हत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं
बालेश्वर गोराई की हत्या किस वजह से की गई और इस वारदात में किन लोगों का हाथ है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. हत्या के पीछे आपसी विवाद, पुरानी रंजिश या अन्य कारण हैं, इसकी भी पड़ताल की जा रही है. पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय ने बताया की जांच के बाद ही हत्या की असली वजह और इसमें शामिल लोगों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी, मामले की तफ्तीश की जा रही है.
लोगों ने सड़क जाम कर जताया विरोध
वहीं दूसरी तरफ बालेश्वर की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. आक्रोशित लोगों ने पिठोरिया चौक जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. प्रदर्शनकारी अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं. चौक पर सड़क जाम होने से आवागमन भी प्रभावित हुआ है.
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