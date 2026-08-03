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मासूम से कथित गलत हरकत मामला : स्कूल प्रबंधन ने कहा- जांच में पूरा सहयोग, दोषी मिला तो कार्रवाई का करेंगे समर्थन

डीडवाना-कुचामन : जिले के परबतसर थाना क्षेत्र के एक निजी विद्यालय में नाबालिग छात्रा के साथ कथित गलत हरकत के मामले में विद्यालय प्रबंधन ने प्रेस बयान जारी कर अपना पक्ष रखा. प्रबंधन ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मामले की जांच पुलिस और प्रशासन की ओर से की जा रही है और विद्यालय प्रबंधन जांच में हरसंभव सहयोग कर रहा है.

प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि जांच में यदि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और उसे सजा दिलाने की प्रक्रिया में संस्था पूरा सहयोग करेगी. विद्यालय प्रबंधन के अनुसार, मामले की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी. विद्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग और डीवीआर पुलिस को सौंप दिए गए हैं. प्रबंधन का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है.

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संस्था ने कहा कि विद्यालय में किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई का समर्थन किया जाएगा. विद्यालय प्रबंधन ने आमजन से अपील की है कि जांच पूरी होने से पहले सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रसारित हो रही अफवाहों और अपुष्ट जानकारियों पर विश्वास न करें. इससे जांच प्रभावित होने के साथ-साथ ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंच सकता है, जिनके संबंध में अभी कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है.

स्कूल प्रवक्ता ने कहा कि मामला संवेदनशील है, इसीलिए नाबालिग बच्ची और उसके परिवार की निजता, गरिमा और पहचान का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए. बच्ची या उसके परिवार से जुड़ी ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए, जिससे उनकी पहचान उजागर हो या उन्हें अतिरिक्त मानसिक परेशानी का सामना करना पड़े. प्रेस बयान में विद्यालय प्रबंधन ने सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे धर्मांतरण संबंधी आरोपों को भी सिरे से खारिज किया.