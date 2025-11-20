ETV Bharat / state

उत्तराखंड में सहकारी समिति का चुनाव संपन्न, 668 सहकारी समितियों में प्रबंध कमेटियां गठित

उत्तराखंड में एमपैक्स के प्रबंध समितियों के चुनाव संपन्न, बीजेपी ने लहराया अपना परचम, 668 समितियों में प्रबंध कमेटियों का हुआ गठन

Cooperative Election Authority Uttarakhand
सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण उत्तराखंड (फोटो- ETV Bharat)
Published : November 20, 2025 at 9:38 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपैक्स) के प्रबंध समितियों के चुनाव संपन्न हो गए हैं. चुनावों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है. राज्य की कुल 671 सहकारी समितियों में से 668 समितियों में कोरम पूरा कर प्रबंध कमेटियों का गठन किया गया है, जिनमें बीजेपी समर्थित उम्मीदवार भारी बहुमत से निर्वाचित हुए हैं. इतना ही नहीं सहकारी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर भी बीजेपी ने निर्णायक विजय दर्ज कर प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र में अपना कब्जा किया है.

पिछले कुछ सालों के भीतर सहकारिता क्षेत्र में तमाम व्यापक सुधार, समितियों का डिजिटलाइजेशन, पारदर्शी संचालन, किसान एवं ग्रामीण समुदाय के लिए प्रभावी कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है. जिसका ही असर है कि सहकारिता सदस्यों ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों पर अपना भरोसा जताया है.

उत्तराखंड में 671 एमपैक्स में हैं 7,381 वार्ड: सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अनुसार, प्रदेश में 671 एमपैक्स में कुल 7,381 वार्ड हैं. इनमें से 6,235 वार्डों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ. जबकि, बाकी बचे वार्डों पर 19 नवंबर को मतदान प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही कल ही नतीजे भी जारी कर दिए गए थे. इसी कड़ी में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों के लिए 20 नवंबर को मतदान और मतगणना की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है.

वहीं, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प की जीत बताया है. उन्होंने कहा कि ये परिणाम सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता और आम लोगों, किसानों, काश्तकारों, कारीगरों और महिलाओं को सहकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का फल है. साथ ही कहा कि जनादेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है.

बता दें कि सहकारिता चुनाव को लेकर 24 अक्टूबर को उत्तराखंड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की बैठक हुई थी. बैठक में तय किया गया कि था कि प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्य 19 नवंबर को चुने जाएंगे. इसके बाद 20 नवंबर को प्राथमिक सहकारी समितियों के निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे.

इसके तहत 20 नवंबर को सहकारी समितियों में प्रबंध कमेटियां गठित कर ली गई है. ऐसे में प्राथमिक स्तर पर सहकारी समितियों के चुनाव के बाद अगले चरण में जिला स्तरीय सहकारी संघों और जिला सहकारी बैंकों का चुनाव कराया जाएगा. फिर राज्य स्तरीय संघों और बैंकों के चुनाव की प्रक्रिया भी संपन्न होगी.

