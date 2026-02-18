ETV Bharat / state

दुर्ग में फर्जी मृत्यु का दावा कर शख्स ने बैंक से निकाले 1 करोड़ 19 लाख

ठगी के इस मामले में दुर्ग पुलिस ने 1 को गिरफ्तार किया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है.

1 crore 19 lakh Fraud
फर्जी मृत्यु का दावा कर ठगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 18, 2026 at 9:08 AM IST

2 Min Read
दुर्ग: पाटन थाना पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि शख्स ने राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित खातों में फर्जी मृत्यु दावा प्रस्तुत कर एक करोड़ 19 लाख की राशि को अनुचित तरीके से निकाल ली. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है. वहीं एक अन्य आरोपी की पतासाजी में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

1 करोड़ 19 लाख की ठगी

दअरसल, निजी बैंक के बोकारो झारखंड के प्रबंधक ने पाटन थाना में लिखित आवेदन दिया था. जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से संबंधित खातों में फर्जी मृत्यु का दावा प्रस्तुत कर लगभग 1 करोड़ 19 लाख की राशि अनुचित तरीके से निकाली ली गई है. इसके बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो जांच में पुलिस को जानकारी लगी कि संबंधित व्यक्ति तो जीवित है. उस जीवित इंसान को कागजों में मरा दिखाया गया. और फिर फर्जी मृत्यु दावा प्रस्तुत कर राशि निकाल ली गई.

फर्जी मृत्यु का दावा कर ठगी (ETV Bharat)

ऑनलाइन सेवा केंद्र चलाता है आरोपी

पुलिस की जांच में पाया गया कि राजेश कन्नौजिया नामक का व्यक्ति दुर्ग में एक ऑनलाइन सेवा केंद्र को संचालित करता है. उसके द्वारा ग्राहकों से आधार, पैन कार्ड ,बैंक संबंधी जानकारी प्राप्त कर फर्जी दस्तावेज तैयार किया जाता था. फिर उसके बाद दावा प्रस्तुत किया जाता था. इनमें ज्यादातर सेवानिवृत कर्मचारी होते थे. इन दावों में पते असामान्य, अमान्य QR कोड, बैंक खातों के लेन देन में अनियमितता पाई गई. इस प्रकरण में पूर्व कर्मचारी राजेश ठाकुर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर जाली दस्तावेज अपलोड किया जाता था. उसके द्वारा गलत सत्यापन किया जाता था.

एक आरोपी गिरफ्तार दूसरा फरार

दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने एक करोड़ 19 लाख के धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. वहीं निजी बैंक के पूर्व कर्मचारी राजेश ठाकुर की तलाश पुलिस कर रही है. पुलिस ने गिरफ्तार किए आरोपी के पास से 10 हजार नगदी समेत संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं .

