ETV Bharat / state

6 माह पहले मजदूरी करने गया था साउथ अफ्रीका, दो दिन पहले हुई मौत, परिजनों ने लगाई शव भारत लाने की गुहार

परिजनों का कहना है कि गंगाराम बुखार था. इसके इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी मौत हो गई.

Family members mourning
विलाप करते परिजन (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 13, 2026 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: जिले के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के धमरेड निवासी गंगाराम योगी की साउथ अफ्रीका के लुसाका में मौत हो गई. परिजनों ने मृतक का शव भारत लाने के लिए प्रशाासन से गुहार लगाई है. गंगाराम करीब 6 महीने पहले किशनगढ़ के एक व्यक्ति के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका माइंस में मजदूरी करने गया था. गत 11 फरवरी को वहां उसकी मौत हो गई. वह पहले जयपुर में टेम्पो चलाने का कार्य करता था.

ग्राम पंचायत धमरेड प्रशासक सीमा मीना ने बताया कि गांव धमरेड निवासी गंगाराम योगी 15 अगस्त, 2025 को अपने परिवार के पालन के लिए साउथ अफ्रीका के जामिया के लुसाका सिटी में मजदूरी करने गया था. वहां वह एक मार्बल माइनिंग कम्पनी में कार्यरत था. उन्होंने बताया कि गंगाराम किशनगढ़–अजमेर के एक ठेकेदार के माध्यम से साउथ अफ्रीका गया था. गंगाराम के परिजनों ने सूचना दी कि गत 11 फरवरी को उसकी लुसाका सिटी में मौत हो गई. इस पर वे मृतक के घर पहुंची और उनसे मामले की जानकारी ली. प्रशासक सीमा मीना ने बताया कि इस प्रकरण में उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से दूरभाष पर वार्ता की है. केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र ही गंगाराम के शव को भारत लाने का आश्वासन दिया है.

परिजनों ने बताया कैसे हुई मौत, देखें वीडियो (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: Dungarpur: गुजरात में मजदूरी करने के लिए निकला था युवक, 14 दिन बाद जंगल में मिला शव

मृतक के भतीजे विष्णु योगी ने बताया कि उनके ताउ गंगाराम साउथ अफ्रीका के लुसाका सिटी की एक मार्बल की माइंस में होल मेजर का कार्य करते थे. उनकी 11 फरवरी को उपचार के दौरान मौत हो गई. विष्णु ने बताया कि परिवार के लोगों की उनसे प्रतिदिन बात हो रही थी, लेकिन गत तीन दिनों से बात नहीं हो पाई. भतीजे विष्णु ने बताया कि गत 11 फरवरी को मृतक के बड़े भाई के पास साउथ अफ्रीका से गंगाराम की मौत की सूचना आई. फोन पर बताया गया कि गंगाराम को बुखार आया था और उन्हें चिकित्सकों ने इंजेक्शन लगाया था. इसके बाद उनकी मौत हो गई. मृतक गंगाराम के एक पुत्र व दो पुत्रियां हैं.

TAGGED:

FAMILY DEMAND BODY OF MAN FROM SA
ALWAR MAN WENT OUT FOR LABOUR
शव भारत लाने के लिए गुहार
ALWAR MAN DIED IN SOUTH AFRICA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.