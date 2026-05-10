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बीजेपी विधायक की AK-47 से हत्या करने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, आरोपी पर दर्ज हैं 7 मामले

गिरफ्तार किया गया आरोपी ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक रंजन कुमार पर सोशल मीडिया में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी मुकुंद कुमार उर्फ मुकुंद तिवारी पर हत्या, आर्म्स एक्ट, जालसाजी और उत्पाद अधिनियम समेत सात आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. नगर विधायक रंजन कुमार को दी थी धमकी : मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया है. पुलिस के मुताबिक 9 मई 2026 को नगर विधायक रंजन कुमार ने मिठनपुरा थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि मुकुंद कुमार उर्फ मुकुंद तिवारी उनकी तस्वीर का बिना अनुमति सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर आपत्तिजनक पोस्ट और टिप्पणी कर रहा था. विधायक की शिकायत पर केस दर्ज : विधायक ने आवेदन में यह भी आरोप लगाया कि मामले को लेकर जब वह अपने सहयोगियों के साथ आरोपी के घर पूछताछ के लिए पहुंचे, तब आरोपी पक्ष की ओर से मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई. शिकायत के आधार पर मिठनपुरा थाना कांड संख्या 136/26 दर्ज किया गया.