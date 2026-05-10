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बीजेपी विधायक की AK-47 से हत्या करने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, आरोपी पर दर्ज हैं 7 मामले

बीजेपी विधायक को AK-47 की गोलियों से भूनकर हत्या करने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया. पुलिस ने इस मामले में अपडेट दिया-

गिरफ्तार किया गया आरोपी
गिरफ्तार किया गया आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 10, 2026 at 6:50 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक रंजन कुमार पर सोशल मीडिया में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी मुकुंद कुमार उर्फ मुकुंद तिवारी पर हत्या, आर्म्स एक्ट, जालसाजी और उत्पाद अधिनियम समेत सात आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं.

नगर विधायक रंजन कुमार को दी थी धमकी : मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया है. पुलिस के मुताबिक 9 मई 2026 को नगर विधायक रंजन कुमार ने मिठनपुरा थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि मुकुंद कुमार उर्फ मुकुंद तिवारी उनकी तस्वीर का बिना अनुमति सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर आपत्तिजनक पोस्ट और टिप्पणी कर रहा था.

विधायक की शिकायत पर केस दर्ज : विधायक ने आवेदन में यह भी आरोप लगाया कि मामले को लेकर जब वह अपने सहयोगियों के साथ आरोपी के घर पूछताछ के लिए पहुंचे, तब आरोपी पक्ष की ओर से मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई. शिकायत के आधार पर मिठनपुरा थाना कांड संख्या 136/26 दर्ज किया गया.

''आरोपी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिसमें एके-47 गैर-कानूनी तरीके से रखने के लिए पहले भी जेल जाना शामिल है और उसने सभी को गोलियों से छलनी करने की धमकी दी.'' - रंजन कुमार, बीजेपी विधायक

आरोपी की पत्नी ने भी दर्ज कराया विधायक पर केस : इधर, मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया. मुकुंद तिवारी की पत्नी ने पुलिस को आवेदन देकर आरोप लगाया कि उनके घर पर 10 नामजद और करीब 50 से 60 अज्ञात लोगों ने पहुंचकर हंगामा और मारपीट की. इस मामले में मिठनपुरा थाना में केस दर्ज किया गया है.

मुजफ्फरपुर पुलिस की प्रेस रिलीज
मुजफ्फरपुर पुलिस की प्रेस रिलीज (ETV Bharat)

आरोपी पर दर्ज हैं हत्या समेत कई मामले : एसएसपी कांतेश मिश्रा ने बताया कि ''मामले की गंभीरता को देखते हुए मिठनपुरा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 मई 2026 को आरोपी मुकुंद कुमार उर्फ मुकुंद तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है.''

आरोपी पर 7 मामले दर्ज : पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पर पूर्व से कुल सात आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, आर्म्स एक्ट, जालसाजी, उत्पाद अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं से जुड़े कांड शामिल हैं. फिलहाल दोनों मामलों में पुलिस आगे की जांच और कार्रवाई में जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें- 'AK-47 से भून दूंगा', बिहार में BJP विधायक को जान से मारने की धमकी

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