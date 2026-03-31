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पटना हाईकोर्ट सहित कई अदालतों को उड़ाने की धमकी देने वाला मैसूर से अरेस्ट, मां है रिटायर्ड शिक्षिका

पटना हाईकोर्ट सहित कई अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला मैसूर से गिरफ्तार. वह बेरोजगार है और उसकी मां टीचर थी. पढ़ें

THREAT TO BLOW UP BIHAR COURT CASE
अदालतों को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 31, 2026 at 12:21 PM IST

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पटना: बिहार झारखंड की अदालतों, एयरपोर्ट और अन्य संवेदनशील ठिकानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान 47 वर्षीय श्रीनिवास लुईस के रूप में हुई है, जिसे दिल्ली साइबर पुलिस ने कर्नाटक के मैसूर स्थित वृंदावन लेआउट से दबोचा है.

अदालतों को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार: पुलिस के अनुसार, श्रीनिवास लुईस पिछले कुछ समय से पटना सिविल कोर्ट को दर्जनों बार बम से उड़ाने की धमकी दे चुका था. इसके अलावा उसने पटना हाईकोर्ट, बिहार-झारखंड की अन्य अदालतों, एयरपोर्ट, शैक्षणिक संस्थानों और ट्रेनों को भी निशाना बनाते हुए धमकी भरे ईमेल भेजे थे, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में लगातार सतर्कता बनी हुई थी.

देशभर में 1100 से अधिक धमकी के मामले दर्ज: जांच में यह सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में ईमेल के जरिए धमकी देने के 1100 से अधिक मामले दर्ज हैं. वहीं, केवल बिहार में ही उसके खिलाफ करीब 50 केस दर्ज बताए जा रहे हैं. इस कारण वह लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था.

लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद: गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए हैं. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि उसने दिल्ली हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को भी धमकी भरे ईमेल भेजे थे, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई.

प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी पटना पुलिस : सिटी एसपी दीक्षा ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस द्वारा की गई है. पटना पुलिस की एक टीम जल्द ही दिल्ली जाकर उसे प्रोडक्शन वारंट पर अपने साथ लाएगी, ताकि बिहार में दर्ज मामलों में आगे की कार्रवाई की जा सके.

"आरोपी के खिलाफ धमकी देने, शांति भंग करने और आईटी एक्ट के तहत साइबर आतंकवाद से जुड़े मामलों में केस दर्ज किए गए हैं. उसे पटना लाने की तैयारी की जा रही है."- दीक्षा,सिटी एसपी

कानून का छात्र रह चुका है आरोपी: पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि श्रीनिवास लुईस पहले कानून (लॉ) का छात्र रहा है, लेकिन वह फाइनल ईयर की परीक्षा पास नहीं कर सका और बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी. वर्तमान में वह मैसूर में अपनी रिटायर्ड शिक्षिका मां के साथ रह रहा था और बेरोजगार था.

मानसिक स्थिति की जांच जारी: पुलिस के अनुसार, आरोपी की मानसिक स्थिति की भी जांच कराई जा रही है. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि वह न्यायिक व्यवस्था से नाराज था और अदालतों की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर इस तरह की धमकियां देता था. उसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना और सिस्टम को परेशान करना बताया जा रहा है.

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट: इस गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली है, हालांकि संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस आरोपी के नेटवर्क और संभावित सहयोगियों की भी पड़ताल कर रही है.

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