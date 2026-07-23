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पटना HC और पुलिस मुख्यालय को उड़ाने की धमकी देने वाला पहुंचा जेल, प्रोफाइल जानकर चौंक जाएंगे

पटना हाईकोर्ट, सिविल कोर्ट और पुलिस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी जयपुर से गिरफ्तार किया गया है. पढ़ें पूरी खबर

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जयपुर से पटना पुलिस ने किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 23, 2026 at 1:10 PM IST

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पटना: बिहार में लगातार ईमेल के जरिए सरकारी कार्यालयों, न्यायिक संस्थानों और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने के बीच पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने पटना हाईकोर्ट, पटना सिविल कोर्ट और बिहार पुलिस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है. शास्त्रीनगर थाना पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

धमकी देने वाला गिरफ्तार: आरोपी की पहचान पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पूर्वी पटेल नगर रोड नंबर-6 स्थित महेश्वर कुंज अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर-205 निवासी 29 वर्षीय अनीश कुमार वर्मा के रूप में हुई है. वह एमबीए की पढ़ाई करने के बाद जयपुर की एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहा था.

पुलिस मुख्यालय को मिला था धमकी भरा ईमेल: पुलिस के अनुसार, 12 जुलाई को बिहार पुलिस मुख्यालय के आधिकारिक ईमेल पर धमकी भरा संदेश भेजा गया था. ईमेल में पुलिस मुख्यालय, पटना हाईकोर्ट और पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने के साथ-साथ पुलिस के खिलाफ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया था.

तकनीकी साक्ष्यों से मिला सुराग: मामले को गंभीरता से लेते हुए शास्त्री नगर थाने में थानाध्यक्ष के बयान पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं, आईटी एक्ट और साइबर आतंकवाद से संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. जांच के दौरान पटना पुलिस, एटीएस और साइबर टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का लोकेशन राजस्थान के जयपुर में ट्रेस किया.

जयपुर से आरोपी की गिरफ्तारी: इसके बाद पटना पुलिस की टीम ने जयपुर पहुंचकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से किराये के मकान पर छापेमारी की और अनीश कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई के दौरान उसका मोबाइल फोन भी जब्त किया गया, जिसे जांच के लिए कब्जे में लिया गया है.

भेजा गया जेल: पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर पटना लेकर पहुंची. यहां उससे पूछताछ की गई. पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने धमकी भरे ईमेल किन परिस्थितियों में भेजे और क्या इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है.

साइबर आतंकवाद के तहत कार्रवाई: पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ साइबर आतंकवाद की धारा भी लगाई गई है. कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने अथवा लोगों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से कंप्यूटर, इंटरनेट या अन्य डिजिटल माध्यम का उपयोग कर धमकी देता है, तो यह साइबर आतंकवाद की श्रेणी में आता है. इस अपराध में दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है.

स्कूलों को भी उड़ाने की मिली थी धमकी: इधर हाल के दिनों में बिहार में बम की धमकियों का सिलसिला लगातार बढ़ा है. बुधवार को पटना के बुद्धा कॉलोनी स्थित बीडी पब्लिक स्कूल और गोला रोड स्थित सेंट करेन स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. सूचना मिलते ही दोनों स्कूलों को तत्काल खाली कराया गया. इसके बाद बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीम ने पूरे परिसर की गहन जांच की. हालांकि तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई.

ईमेल भेजने के लिए VPN तकनीक का इस्तेमाल: वहीं. इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री आवास कार्यालय, सचिवालय, पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट कार्यालय और दानापुर के चार स्कूलों को भी ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इन मामलों की जांच साइबर सेल कर रही है. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि धमकी भरे ईमेल भेजने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया गया था. पुलिस का कहना है कि सभी मामलों की तकनीकी जांच तेज कर दी गई है और धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

क्या है VPN तकनीक: वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसी तकनीक है जो आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाती है. आईपी एड्रेस छिपाती है और सुरक्षित टनलिंग प्रदान करती है.

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