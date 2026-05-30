सलमान खान को धमकी देने वाला लखनऊ में गिरफ्तार; प्रयागराज का है हिस्ट्रीशीटर
DCP पूर्वी दीक्षा शर्मा ने बताया कि गुरुवार को पुलिस की टीम ने अभियुक्त को बंधा रोड थाना गाजीपुर के पास से गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 10:43 AM IST
लखनऊ: पुलिस ने 25,000 के ईनामी शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. अभियुक्त पर पहले से ही एक दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत है. अभियुक्त द्वारा अभिनेता सलमान खान को फोन कर धमकी दी थी. वह मुकदमा मुंबई के बांद्रा थाने में दर्ज हुआ था.
लखनऊ पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, अभियुक्त यूपी के प्रयागराज जिले का रहने वाला है. अपने साथी के साथ मिलकर चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देता है. लखनऊ में भी अभियुक्त शाहरुख ने लगभग 3 सप्ताह पहले इंदिरा नगर के इरम कांवेंट स्कूल के पास एक महिला की चेन लूट ली थी. इसका मुकदमा गाजीपुर थाने में पंजीकृत कराया गया था.
DCP पूर्वी दीक्षा शर्मा ने बताया कि 3 सप्ताह पहले इंदिरा नगर गाजीपुर निवासी विनय गुप्ता ने दो अज्ञात बाइक सवार युवकों पर उनकी पत्नी के गले में पहनी सोने की चेन झपट्टा मारकर लूट लेने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया था. मुकदमे के खुलासे के लिए टीम बनाई गई थी. गुरुवार को पुलिस की टीम ने अभियुक्त को बंधा रोड थाना गाजीपुर के पास से गिरफ्तार किया.
अभियुक्त ने अपना नाम शाहरुख उर्फ शेरा बताया. अभियुक्त के कब्जे से लूटी गए चेन और 8000 रुपए नगद बरामद किए गए. शाहरुख प्रयागराज का चिन्हित हिस्ट्रीशीटर है. इसके खिलाफ करेली, खुल्दाबाद, शाहगंज और धूमनगंज थानों में 15 से 20 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. रंगदारी (Extortion), हत्या का प्रयास, बमबाजी और अवैध हथियार (Arms Act) रखने के मुकदमे पंजीकृत हैं.
सलमान खान को दी थी धमकी: नवंबर 2018 में शेरा ने सलमान खान के पिता सलीम खान और उनके पीए को फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी. इसने 13 से 15 नवंबर के बीच कई कॉल्स किए थे. उसने खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का गुर्गा और फोन पर डीजीपी साहब बताया था.
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि वह फिल्म इंडस्ट्री में 'गॉडफादर' की तलाश में था. सलमान खान से बात करके काम मांगना चाहता था. जब उसकी बात नहीं मानी गई तो उसने धमकियां दीं. 15 नवंबर 2018 को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई. 17 नवंबर को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने यूपी पुलिस की मदद से उसे प्रयागराज के करेली से गिरफ्तार किया था.
मुंबई से जमानत पर छूटने के बाद शेरा ने 8 जून 2019 को व्यापारी हमदान और 15 मार्च को मो. फराज पर जानलेवा हमला किया था. पुलिस ने 25 हजार रुपए के ईनामी बदमाश को लीडर रोड स्थित कूड़ाघर के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था.
करेली पुलिस स्टेशन के अकबरपुर इलाके में नकदी लूट की जांच के दौरान पुलिस टीम की शेरा की गैंग के साथ मुठभेड़ हुई. इस फायरिंग में शेरा के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया.
जुलाई 2023 में शाहरुख उर्फ शेरा की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वह कार में सरेआम रिवॉल्वर लहराता हुआ नजर आ रहा था. उसी दौरान उसका एक ऑडियो भी सामने आया था. ऑडियो में वह खुद को छोटा शकील का आदमी बताते हुए धमकी दे रहा था और माफिया अतीक अहमद के लिए अपनी 'जान देने और लेने' की बात कह रहा था.
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