HPCL प्लांट के GM और AGM का हत्यारोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार; जानें क्यों हुआ डबल मर्डर

बदायूं में HPCL प्लांट के GM और AGM का हत्यारोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बदायूं: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के बायोगैस प्लांट के GM सुधीर कुमार गुप्ता और AGM हर्षित मिश्रा की गुरुवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. शुक्रवार को हत्याकांड के आरोपी अजय प्रताप सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है.

SSP डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी अजय प्रताप सिंह (34) पुत्र राजेश कुमार सिंह, निवासी सैंजनी, थाना मूसाझाग की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल तमंचा बरामदगी के दौरान ग्राम मुडसैना के जगंल के पास से पुलिस मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ के बाद आरोपी से तमंचा बरामद कर लिया गया है.

कैसे हुई पुलिस मुठभेड़: SSP डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि 13 मार्च 2026 को नामजद अभियुक्त अजय प्रताप सिंह ने पूछताछ में बताया कि वह HPCL प्लांट में वेंडर का काम करता था.

HPCL प्लांट प्रबंधक सुधीर गुप्ता और सहायक प्रबंधक हर्षित मिश्रा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था. 4 फरवरी 2026 को मेरे ऊपर मुकदमा भी लिखा दिया था. इसी कारण मैं दो तमंचे लेकर इन लोगों को मारने गया था.

अजय ने बताया कि मैंने दोनों को तमंचे से गोली मार दी. तमंचा ग्राम मुडसैना के जंगल में छिपा दिया. इस सूचना पर पुलिस टीम अभियुक्त अजय प्रताप सिंह की निशादेही पर तमंचे की बरामदगी के लिए मुडसैना के जगंल में गई. वहां अपने द्वारा छिपाए हुए तमंचे से उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया.

कांस्टेबल को भी लगी गोली: यह गोली कांस्टेबल ओमबीर सिंह के बाएं हाथ में जा लगी. पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई, जिससे अभियुक्त के दोनो पैरों में गोली लगने से घायल हो गया. दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल बदायूं में भर्ती कराया गया है.