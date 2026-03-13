ETV Bharat / state

HPCL प्लांट के GM और AGM का हत्यारोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार; जानें क्यों हुआ डबल मर्डर

SSP डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी अजय प्रताप सिंह की निशानदेही पर तमंचा बरामदगी के दौरान मुठभेड़ हुई.

बदायूं में HPCL प्लांट के GM और AGM का हत्यारोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार.
बदायूं में HPCL प्लांट के GM और AGM का हत्यारोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 2:15 PM IST

बदायूं: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के बायोगैस प्लांट के GM सुधीर कुमार गुप्ता और AGM हर्षित मिश्रा की गुरुवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. शुक्रवार को हत्याकांड के आरोपी अजय प्रताप सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है.

SSP डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी अजय प्रताप सिंह (34) पुत्र राजेश कुमार सिंह, निवासी सैंजनी, थाना मूसाझाग की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल तमंचा बरामदगी के दौरान ग्राम मुडसैना के जगंल के पास से पुलिस मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ के बाद आरोपी से तमंचा बरामद कर लिया गया है.

कैसे हुई पुलिस मुठभेड़: SSP डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि 13 मार्च 2026 को नामजद अभियुक्त अजय प्रताप सिंह ने पूछताछ में बताया कि वह HPCL प्लांट में वेंडर का काम करता था.

HPCL प्लांट प्रबंधक सुधीर गुप्ता और सहायक प्रबंधक हर्षित मिश्रा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था. 4 फरवरी 2026 को मेरे ऊपर मुकदमा भी लिखा दिया था. इसी कारण मैं दो तमंचे लेकर इन लोगों को मारने गया था.

अजय ने बताया कि मैंने दोनों को तमंचे से गोली मार दी. तमंचा ग्राम मुडसैना के जंगल में छिपा दिया. इस सूचना पर पुलिस टीम अभियुक्त अजय प्रताप सिंह की निशादेही पर तमंचे की बरामदगी के लिए मुडसैना के जगंल में गई. वहां अपने द्वारा छिपाए हुए तमंचे से उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया.

कांस्टेबल को भी लगी गोली: यह गोली कांस्टेबल ओमबीर सिंह के बाएं हाथ में जा लगी. पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई, जिससे अभियुक्त के दोनो पैरों में गोली लगने से घायल हो गया. दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल बदायूं में भर्ती कराया गया है.

12 मार्च को हुआ डबल मर्डर: SSP ने बताया कि 12 मार्च 2026 को लगभग 13:30 बजे ग्राम सैंजनी स्थित HPCL प्लांट के अंदर जाकर अजय प्रताप सिंह ने अधिकारी सुधीर गुप्ता (58) पुत्र दया किशन निवासी बी-1/वृंदावन रेजिडेंसी, बरेली और हर्षित मिश्रा (34) पुत्र सुशील कुमार को गोली मार दी थी.

इसमें सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा गंभीर घायल हो गए. इन्हें उपचार के लिए CHC दातागंज ले जाया गया. वहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था. इस संबंध में HPCL कर्मचारी जीशान अंसारी की तहरीर पर केस दर्ज किया गया था.

दोनों परिवारों को डर था: HPCL प्लांट के उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा के पिता सुशील मिश्रा का आरोप है कि हत्या की साजिश में कई और लोग शामिल हैं. जब गेट पर इतनी सुरक्षा रहती थी, तो अजय प्रताप प्लांट के अंदर कैसे पहुंचा?

उन्होंने कहा कि हमारे बेटे ने DM और SSP से मिलकर सुरक्षा मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने ध्यान नहीं दिया. उन्होंने HPCL के अधिकारियों पर भी पीछा छुड़ाने का आरोप लगाया है.

इतना ही नहीं अजय प्रताप की दहशत में GM सुधीर कुमार गुप्ता ने VRS ले लिया था. वह 31 मार्च 2026 को रिटायर होने वाले थे. हर्षित मिश्रा ने भी कंपनी को लिखकर दिया था कि उनका ट्रांसफर कहीं और करा दिया जाए.

