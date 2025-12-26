ETV Bharat / state

बिहार में एक शख्स ने 3 साल में की 3 शादी, बोला- एक महिला में जो गुण ढूंढता हूं मिल नहीं रहा

गोपालगंज : आज की महंगाई के दौर में जहां लोगों को एक शादी करने के बाद पत्नी और बच्चे को पालने में पसीने छूट जाते हैं. वहीं बिहार में एक शख्स ने तीन साल में तीन शादी रचाई. पत्नी का आरोप है कि वह चौथी शादी की फिराक में था.

तीन शादी रचाने वाला गिरफ्तार : यह मामला गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र का है. जहां की पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. मीरगंज थाना की पुलिस ने आरोपी पति को मीरगंज स्थित उसके घर से गुरुवार को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मीरगंज निवासी पिंटू बरनवाल के रूप में हुई है.

14 दिनों की जेल हिरासत : पिंटू बरनवाल पर तीन वर्षों के भीतर बिना तलाक लिए तीन शादियां रचाने का आरोप है. मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पत्नी ने उसके ऊपर धोखाधड़ी व दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी से पुलिस ने पूछताछ कर कोर्ट में पेश किया. जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

क्या है पूरा मामला? : सिवान जिले के गोरिया कोठी निवासी 24 साल की सुनीता कुमारी (बदला हुआ नाम) ने बताया कि उनकी शादी अप्रैल 2024 में मीरगंज निवासी स्व. वशिष्ठ बरनवाल के बेटे पिंटू बरनवाल से हुई थी. शादी के बाद पता चला कि पिंटू की पहले ही शादी हो चुकी है. सुनीता का कहना है कि बिना तलाक के पिंटू ने तीसरी शादी भी कर ली. ठगी का शिकार महसूस करते हुए सुनीता ने मीरगंज थाने में पति पिंटू, उसकी मां और बहन के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और बहुविवाह का मुकदमा दर्ज कराया.

'दहेज लेकर की थी शादी' : इसी तरह का आरोप पिंटू की पहली पत्नी बबीता (बदला हुआ नाम) ने भी अपने पति पर लगाया है. बबीता ने बताया कि 2022 में हिंदू रिवाजों से उसकी शादी पिंटू से हुई थी. शादी में उसके पिता ने 20 ग्राम सोना, चांदी और तीन लाख रुपये नकद दिए थे. फिर भी पति दहेज में कार और पांच लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगा. उसने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे घर से निकाल दिया गया था.

''पिंटू ने अब सारण जिले की एक युवती से तीसरी शादी की है, जो हाल में मां भी बनी है. पिंटू जल्द ही चौथी-पांचवीं शादी भी कर सकता है.''- आरोपी पिंटू की पहली पत्नी

दोनों पत्नी मिलकर पहुंच गई थाने : पिंटू की पहली दो पत्नी सुनीता और बबीता ने एक-दूसरे से संपर्क किया. इसके बाद दोनों पत्नियों ने मिलकर मीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई. इनमें से दो पत्नियां दो बच्चों की मां भी बन चुकी हैं. दोनों पत्नियों की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने आखिरकार पिंटू बरनवाल को गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.