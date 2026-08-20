गाजियाबाद में 20 रुपये को लेकर दोस्त की हत्या करने वाला मुठभेड़ में गिरफ्तार
बीस रुपए को लेकर हुए विवाद में दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है.
Published : August 20, 2026 at 9:59 AM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद की थाना शालीमार गार्डन पुलिस ने बीस रुपए को लेकर हुए विवाद में दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है. मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार आरोपी के पैर में गोली लगी है. जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.
पुलिस के मुताबिक, 19 अगस्त को विक्रम एनक्लेव क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना हुई. जिसमें समीर उर्फ गट्टू ने चाकू से वार कर मुस्ताक को घायल कर दिया. इलाज के दौरान दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में समीर की मौत हो गई. घटना के बाद से आरोपी फरार था और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी. 20 अगस्त को चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि हत्या के मामले में वांछित आरोपी चोरी की बाइक से डीएलएफ रूट की ओर से विक्रम एनक्लेव की तरफ आने वाला है.
सूचना के आधार पर क्षेत्र में चेकिंग शुरू की गई. इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति पुलिस को आता दिखाई दिया. पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल सवार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन पुलिस को देख मोटरसाइकिल सवार ने भागने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस द्वारा पीछा करने पर उसकी बाइक टेलीफोन एक्सचेंज वाली गली में सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई.
पुलिस का कहना है कि खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी. जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. घायल आरोपी की पहचान समीर उसे गुड्डू निवासी के रूप में हुई है, जो की मूल रूप से दिल्ली के थाना सीमापुरी का रहने वाला है.
एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने हत्या की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ शालीमार गार्डन थाने में हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा और अन्य मामलों में पहले से कई मुकदमे दर्ज है. मुठभेड़ के दौरान बरामद हुई मोटरसाइकिल चोरी की है. आरोपी के अपराधिक नेटवर्क की भी जांच की जा रही है. मुठभेड़ में घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.
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