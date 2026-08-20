ETV Bharat / state

गाजियाबाद में 20 रुपये को लेकर दोस्त की हत्या करने वाला मुठभेड़ में गिरफ्तार

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद की थाना शालीमार गार्डन पुलिस ने बीस रुपए को लेकर हुए विवाद में दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है. मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार आरोपी के पैर में गोली लगी है. जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.

पुलिस के मुताबिक, 19 अगस्त को विक्रम एनक्लेव क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना हुई. जिसमें समीर उर्फ गट्टू ने चाकू से वार कर मुस्ताक को घायल कर दिया. इलाज के दौरान दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में समीर की मौत हो गई. घटना के बाद से आरोपी फरार था और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी. 20 अगस्त को चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि हत्या के मामले में वांछित आरोपी चोरी की बाइक से डीएलएफ रूट की ओर से विक्रम एनक्लेव की तरफ आने वाला है.

सूचना के आधार पर क्षेत्र में चेकिंग शुरू की गई. इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति पुलिस को आता दिखाई दिया. पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल सवार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन पुलिस को देख मोटरसाइकिल सवार ने भागने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस द्वारा पीछा करने पर उसकी बाइक टेलीफोन एक्सचेंज वाली गली में सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई.