फर्जी प्रमाणपत्र से पाई थी PAC में नौकरी; 34 साल बाद कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा
सहायक अभियोजन अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि 07 मई 1992 को थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज हुआ था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 12:10 PM IST
आगरा: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक विक्रम ने 34 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में बर्खास्त PAC आरक्षी को तीन साल की सजा सुनाई है. दोषी पर 7500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बर्खास्त आरक्षी ने हाईस्कूल के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर PAC में नौकरी पाई थी.
इसकी शिकायत पर जांच कराई गई तो आरोपी की करतूत उजागर हुई. बाद में ताजगंज थाने में 1992 में मुकदमा दर्ज हुआ था. इसकी लगातार सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी.
सहायक अभियोजन अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि वादी सेनानायक 41वीं वाहिनी PAC गाजियाबाद ने 07 मई 1992 को थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज कराया था. करीब 34 साल बाद इस मामले में अब फैसला आया है. इसमें तीन गवाह और अहम साक्ष्य के आधार पर PAC के बर्खास्त जवान तुकमान सिंह को 11 मार्च को दोषी माना गया. मामले में माध्यमिक शिक्षा परिषद की उपसचिव की गवाही बेहद अहम रही.
यह था मामला: सहायक अभियोजन अधिकारी अमित कुमार ने बताया PAC आरक्षी तुकमान सिंह, निवासी हीरापुर, थाना बेवर, जिला मैनपुरी 1986 में PAC आगरा की 15वीं वाहिनी में भर्ती हुआ था. इसके बाद 13 अक्तूबर 1988 को शिकायती पत्र PAC को मिला था.
पत्र में आरोप था कि तुकमान सिंह 3 बार हाईस्कूल की परीक्षा में शामिल हुआ था और तीनों बार फेल हुआ था. उसका हाईस्कूल का प्रमाणपत्र फर्जी है. आरक्षी तुकमान सिंह ने फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर PAC में नौकरी पाई है.
इसके बाद आरक्षी तुकमान सिंह के हाईस्कूल समेत अन्य प्रमाण पत्रों की जांच कराई गई. तब माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद ने हाईस्कूल के प्रमाण पत्रों की जांच क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ से कराई.
आरोपी PAC से बर्खास्त: सहायक अभियोजन अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ ने अपनी जांच रिपोर्ट में आरक्षी तुकमान सिंह के नौकरी में लगाए प्रमाण पत्र जाली घोषित किए. इससे साफ हुआ कि आरोपी आरक्षी तुकमान सिंह ने फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कराकर जाली प्रपत्रों से PAC में नौकरी पाई थी.
07 मई 1992 को PAC सेनानायक ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था. ताजगंज पुलिस ने दबिश दी और आरोपी तुकमान सिंह ने 13 जनवरी 1993 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था. ताजगंज थाना के विवेचक ने अहम साक्ष्य जुटाकर आरोपी तुकमान सिंह के खिलाफ 25 मार्च 1993 में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. आरोपी तुकमान सिंह तभी से PAC की नौकरी से बर्खास्त है.
यह भी पढ़ें: UP के 58 मदरसों में मिनी ITI को लेकर नोटिस, तीन ट्रेड पर विवाद; शिक्षक संगठन नाराज