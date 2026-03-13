ETV Bharat / state

फर्जी प्रमाणपत्र से पाई थी PAC में नौकरी; 34 साल बाद कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

34 साल बाद कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक विक्रम ने 34 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में बर्खास्त PAC आरक्षी को तीन साल की सजा सुनाई है. दोषी पर 7500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बर्खास्त आरक्षी ने हाईस्कूल के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर PAC में नौकरी पाई थी.

इसकी शिकायत पर जांच कराई गई तो आरोपी की करतूत उजागर हुई. बाद में ताजगंज थाने में 1992 में मुकदमा दर्ज हुआ था. इसकी लगातार सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी.

सहायक अभियोजन अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि वादी सेनानायक 41वीं वाहिनी PAC गाजियाबाद ने 07 मई 1992 को थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज कराया था. करीब 34 साल बाद इस मामले में अब फैसला आया है. इसमें तीन गवाह और अहम साक्ष्य के आधार पर PAC के बर्खास्त जवान तुकमान सिंह को 11 मार्च को दोषी माना गया. मामले में माध्यमिक शिक्षा परिषद की उपसचिव की गवाही बेहद अहम रही.

यह था मामला: सहायक अभियोजन अधिकारी अमित कुमार ने बताया PAC आरक्षी तुकमान सिंह, निवासी हीरापुर, थाना बेवर, जिला मैनपुरी 1986 में PAC आगरा की 15वीं वाहिनी में भर्ती हुआ था. इसके बाद 13 अक्तूबर 1988 को शिकायती पत्र PAC को मिला था.

पत्र में आरोप था कि तुकमान सिंह 3 बार हाईस्कूल की परीक्षा में शामिल हुआ था और तीनों बार फेल हुआ था. उसका हाईस्कूल का प्रमाणपत्र फर्जी है. आरक्षी तुकमान सिंह ने फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर PAC में नौकरी पाई है.