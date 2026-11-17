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दिल्ली में लड़की के घर में घुसे युवक की पीट-पीटकर हत्या, पिता और पड़ोसी गिरफ्तार

घर में घुसे युवक की पीटकर हत्या मामले में दो गिरफ्तार ( FILE Photo )

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के मधु विहार थाना इलाके में युवती के घर में घुसे एक युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. यह घटना 7 नवंबर की बताई जा रही है. गंभीर रूप से घायल युवक को तीन अलग-अलग अस्पतालों में रेफर किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने इस मामले में गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर युवती के पिता और एक पड़ोसी को क्रमश: सोमवार और मंगलवार को गिरफ्तार किया.

डीसीपी ईस्ट राजीव कुमार ने बताया, मृतक युवक युवती से एकतरफा प्यार करता था. गत 7 नवंबर को वह इसी सनक में युवती के घर के अंदर घुस गया. युवक को घर में देख युवती के परिजन भड़क गए. आरोप है कि युवती के पिता, भाई और आसपास के लोगों ने मिलकर युवक को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. इसके कारण युवक को अंदरूनी और बाहरी रूप से गंभीर चोटें आईं. जांच में यह भी सामने आया है कि युवक पहले भी एक बार इसी तरह युवती के घर में घुस आया था, जिसे लेकर दोनों पक्षों में तनाव था.