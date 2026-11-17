दिल्ली में लड़की के घर में घुसे युवक की पीट-पीटकर हत्या, पिता और पड़ोसी गिरफ्तार
बताया गया कि पिटाई के चलते युवक को अंदरूनी और बाहरी रूप से गंभीर चोटें आईं. मामले में अन्य की तलाश जारी है.
Published : November 17, 2026 at 10:56 PM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के मधु विहार थाना इलाके में युवती के घर में घुसे एक युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. यह घटना 7 नवंबर की बताई जा रही है. गंभीर रूप से घायल युवक को तीन अलग-अलग अस्पतालों में रेफर किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने इस मामले में गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर युवती के पिता और एक पड़ोसी को क्रमश: सोमवार और मंगलवार को गिरफ्तार किया.
डीसीपी ईस्ट राजीव कुमार ने बताया, मृतक युवक युवती से एकतरफा प्यार करता था. गत 7 नवंबर को वह इसी सनक में युवती के घर के अंदर घुस गया. युवक को घर में देख युवती के परिजन भड़क गए. आरोप है कि युवती के पिता, भाई और आसपास के लोगों ने मिलकर युवक को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. इसके कारण युवक को अंदरूनी और बाहरी रूप से गंभीर चोटें आईं. जांच में यह भी सामने आया है कि युवक पहले भी एक बार इसी तरह युवती के घर में घुस आया था, जिसे लेकर दोनों पक्षों में तनाव था.
तीन अस्पतालों में चला इलाज, नहीं बच सकी जान
मारपीट में बुरी तरह घायल युवक को सबसे पहले नजदीकी लाल बहादुर शास्त्री (LBS) अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल रेफर कर दिया. स्थिति में सुधार न होने पर युवक को राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भेजा गया, जहां जिंदगी और मौत से जूझते हुए तीन दिन पहले उसकी मौत हो गई.
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युवक की मौत के बाद पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवती के पिता और हमले में शामिल एक पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है. घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे मारपीट में शामिल युवती के भाई और अन्य पड़ोसियों की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर जल्द ही इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
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