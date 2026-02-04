ETV Bharat / state

कानपुर में मासूम से दरिंदगी करने वाले को उम्रकैद, टॉफी का लालच देकर रचा था जाल

कानपुर: कानपुर के अरौल में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी राजकुमार उर्फ पुतैया को कोर्ट ने आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी के कारण महज 1 साल 29 दिन के भीतर आया है.

घटना 13 अक्टूबर 2024 की रात की है. अरौल क्षेत्र के एक गांव में हनुमान मंदिर के पास विजयादशमी मेला और रामलीला का आयोजन हो रहा था. पीड़िता अपने माता-पिता के साथ मेला देखने आई थी, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण वह उनसे बिछड़ गई.

इसी दौरान गांव के ही 28 वर्षीय युवक राजकुमार ने बच्ची को अकेला पाकर उसे टॉफी दिलाने का लालच दिया और बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया. आरोपी ने शर्मनाक और गिरी हुई हरकत करते हुए मासूम के साथ दुष्कर्म किया.

घटना के बाद बच्ची बदहवास हालत में परिजनों को मिली और रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई. परिजन तुरंत उसे लेकर अरौल थाने पहुंचे, जहां थाना प्रभारी जनार्दन सिंह ने तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी रात आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.