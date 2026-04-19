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चार साल की मासूम के साथ दरिंदगी कर हत्या करने वाले मामा पुलिस मुठभेड़ में ढेर, जानें पूरा मामला

पुलिस ने बताया कि घायल बदमाश को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई.

पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ आरोपी
पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 19, 2026 at 10:56 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: थाना टीला मोड़ क्षेत्र अंतर्गत चार वर्षीय मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोपी और पचास हजार के इनामी जसीम उर्फ छोटू स्वाट टीम अपराध शाखा के साथ हुई मुठभेड़ में ढेर हो गया. बताया गया कि जसीम अपनी चार वर्षीय सगी भांजी को टॉफी देने के बहाने कमरे पर लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी. थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में पार्क के पास खड़ी कार के नीचे शव को जसीम द्वारा छुपा दिया गया था. गाजियाबाद पुलिस द्वारा जसीम पर पचास हजार रूपए का इनाम घोषित किया गया था.

पुलिस के मुताबिक, 19 अप्रैल, 2026 को SWAT टीम, अपराध शाखा गाजियाबाद को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी जसीम उर्फ छोटू थाना टीला मोड़ क्षेत्र में अपने अन्य साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर देखा गया है. पुलिस की ओर से मुखबिर को हिदायत देकर आरोपी जसीम पर नजर रखने के लिए रवाना किया गया. सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम अनिल कुमार राजपूत ने मय टीम के थाना टीला मोड़ क्षेत्र में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी शुरू कर दी. मुखबिर के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि जसीम अपने साथियों के साथ लोनी आ रहा है.

सूचना के आधार पर स्वाट टीम द्वारा बैंसला नहर कट पर घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी. तभी एक संदिग्ध बाइक नहर पटरी चिरोड़ी गांव की तरफ से आती दिखाई दी. जिसे टोर्च की रोशनी डालकर रुकने का इशारा किया गया, लेकिन बाइक सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से सीधे फायर किए गए और मोटरसाइकिल की गति तेज होने से फिसल कर गिरने के बाद भी बदमाशों द्वारा आड़ देकर पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई. पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में जमीनी और अपनी सरकारी गाड़ियों की आड़ देकर जवाबी कार्रवाई की गई. जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश घायल हो गया.

डीसीपी सिटी धवल जायसवाल के मुताबिक, घायल बदमाश की पहचान जसीम उर्फ छोटू के रूप में हुई, जोकि मूल रूप से मुजफ्फरनगर के थाना बोहराकलां के सिसौली गांव का रहने वाला है. घायल बदमाश को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भेजा गया. उपचार के दौरान बदमाश जसीम की मौत हो गई. बदमाशों द्वारा पुलिस पर की गई फायरिंग में दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. हेड कॉन्स्टेबल अमित और इकबाल घायल हुए हैं, जबकि कॉन्स्टेबल मोहित शर्मा की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी. अंधेरे का फायदा उठाकर दो अज्ञात बदमाश भागने में सफल रहे, जिनको पकड़ने के लिए क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है.

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POLICE ENCOUNTER IN GHAZIABAD
MAN MURDERED FOUR YEAR OLD GIRL
चार साल की मासूम के साथ दरिंदगी
MAN MURDERED FOUR YEAR OLD GIRL

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