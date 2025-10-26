बरेली में गर्लफ्रेंड से मिलने गए युवक को लोगों ने बुरी तरह पीटा; सुबह पेड़ से लटकी मिली लाश, हत्या का आरोप
फरीदपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम ने कहा, प्रेमिका से मिलने गये युवक से मारपीट हुई. आशंका है कि आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 5:28 PM IST
बरेली: फरीदपुर थानाक्षेत्र में प्रेमिका से मिलने गए युवक की रात को लोगों ने जमकर पीटा. सुबह उसकी लाश पेड़ से लटकी हुई मिली. परिजनों ने पीट-पीट कर हत्या करने के बाद लाश को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है. फरीदपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम ने कहा कि आशंका है कि पिटाई से आहत होकर युवक ने आत्महत्या कर ली. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चल पाएगा.
हरियाणा में नौकरी करता था आदेश: पीलीभीत के बीसलपुर थानाक्षेत्र में रहने वाला 27 वर्षीय आदेश हरियाणा में प्राइवेट नौकरी करता था. वह 3 दिन पहले ही हरियाणा से बरेली आया था. वह अपने दोस्त के साथ पिछले दो दिनों से घूम रहा था. बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के मनपुरा गांव के पास एक पेड़ पर उसकी लाश लटकी हुई मिली. फरीदपुर थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
आदेश की पिटाई का वीडियो आया सामने: आदेश की मौत से पहले उसकी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया. बताया जा रहा है कि वह अपनी प्रेमिका से मिलने गया था. वहां ने लोगों ने उसको बुरी तरह डंडे से पीटा. किसी ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. वीडियो में वह बेसुध घायल हालत में दिखायी दिया था. मौत के पहले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है.
हत्या के बाद पेड़ से लटकाने का आरोप: आदेश की लाश रविवार सुबह पेड़ से लटकी मिली. उसके पिता ओमवीर ने बेटे की हत्या का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उनका बेटा हरियाणा में नौकरी करता था. वहां से लौटकर आया था. उसके पास रुपये भी थे. उनके बेटे की पीट-पीट कर हत्या की गई. इसके बाद हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए लाश को पेड़ पर लटका दिया गया.
पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया: फरीदपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम ने बताया कि आदेश शनिवार रात को फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया था. वहां कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया. उसके साथ मारपीट की.
उन्होंने कहा कि आशंका है कि आदेश ने पिटाई से आहत होकर आत्महत्या कर ली. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है. मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी. एक युवक को हिरासत में लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है.
