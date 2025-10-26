ETV Bharat / state

बरेली में गर्लफ्रेंड से मिलने गए युवक को लोगों ने बुरी तरह पीटा; सुबह पेड़ से लटकी मिली लाश, हत्या का आरोप

फरीदपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम ने कहा, प्रेमिका से मिलने गये युवक से मारपीट हुई. आशंका है कि आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली.

Photo Credit: ETV Bharat
रविवार सुबह आदेश की लाश मिली. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 5:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली: फरीदपुर थानाक्षेत्र में प्रेमिका से मिलने गए युवक की रात को लोगों ने जमकर पीटा. सुबह उसकी लाश पेड़ से लटकी हुई मिली. परिजनों ने पीट-पीट कर हत्या करने के बाद लाश को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है. फरीदपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम ने कहा कि आशंका है कि पिटाई से आहत होकर युवक ने आत्महत्या कर ली. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चल पाएगा.

हरियाणा में नौकरी करता था आदेश: पीलीभीत के बीसलपुर थानाक्षेत्र में रहने वाला 27 वर्षीय आदेश हरियाणा में प्राइवेट नौकरी करता था. वह 3 दिन पहले ही हरियाणा से बरेली आया था. वह अपने दोस्त के साथ पिछले दो दिनों से घूम रहा था. बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के मनपुरा गांव के पास एक पेड़ पर उसकी लाश लटकी हुई मिली. फरीदपुर थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

आदेश की पिटाई का वीडियो आया सामने: आदेश की मौत से पहले उसकी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया. बताया जा रहा है कि वह अपनी प्रेमिका से मिलने गया था. वहां ने लोगों ने उसको बुरी तरह डंडे से पीटा. किसी ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. वीडियो में वह बेसुध घायल हालत में दिखायी दिया था. मौत के पहले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है.

हत्या के बाद पेड़ से लटकाने का आरोप: आदेश की लाश रविवार सुबह पेड़ से लटकी मिली. उसके पिता ओमवीर ने बेटे की हत्या का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उनका बेटा हरियाणा में नौकरी करता था. वहां से लौटकर आया था. उसके पास रुपये भी थे. उनके बेटे की पीट-पीट कर हत्या की गई. इसके बाद हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए लाश को पेड़ पर लटका दिया गया.

पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया: फरीदपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम ने बताया कि आदेश शनिवार रात को फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया था. वहां कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया. उसके साथ मारपीट की.

उन्होंने कहा कि आशंका है कि आदेश ने पिटाई से आहत होकर आत्महत्या कर ली. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है. मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी. एक युवक को हिरासत में लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें- कानपुर में 873 कार्ड धारकों के 250 कुंतल राशन की कालाबाजारी; कोटेदार के खिलाफ FIR दर्ज

TAGGED:

MURDER SUICIDE CASE
MAN WENT TO MEET HIS GIRLFRIEND
BEATEN BY PEOPLE
DEAD BODY FOUND HANGING FROM TREE
MURDER IN BAREILLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.