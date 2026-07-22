ETV Bharat / state

शादी तुड़वाने की साजिश! विदेशी नंबरों से दूल्हे को आ रही कॉल्स, दुल्हन पर आपत्तिजनक टिप्पणी, पुलिस खंगाल रही डिटेल्स

दूल्हे को विदेशी नंबरों से कॉल कर शादी तोड़ने की धमकी दी जा रही है. दुल्हन के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया.

pressure to break marriage
दूल्हे को विदेशी नंबरों से कॉल कर शादी तोड़ने की धमकी दी जा रही (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 22, 2026 at 12:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र से शादी तुड़वाने की कथित साजिश का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, एक व्यक्ति ने थाना लक्सर ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी का रिश्ता तुड़वाने के लिए एक विदेशी नंबर से लड़के को धमकाया जा रहा है. कॉल करने वाला अंतरराष्ट्रीय फोन नंबर का इस्तेमाल कर रहा है. इन कॉल्स के बाद दोनों परिवार काफी डरे हुए हैं और भारी दहशत का माहौल है. पीड़ित पिता की तहरीर पर लक्सर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित की शिकायत के अनुसार, उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता एक अच्छे परिवार में तय किया है. दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद सगाई की रस्म पूरी चुकी है. अब दोनों फैमिली शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं. सगाई के बाद से कुछ वक्त तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ दिन पहले ही लड़के के मोबाइल पर विदेशी इंटरनेट नंबरों से लगातार कॉल आने लगे.

आरोप है कि कॉल करने वाले व्यक्ति ने लड़की के बारे में झूठी और भ्रामक बातें बताकर रिश्ता तुड़वाने की कोशिश की. शिकायत के मुताबिक, कॉल करने वाला व्यक्ति लड़की के बारे में कथित तौर पर झूठी और आपत्तिजनक बातें बताकर लड़के को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है. इतना ही नहीं, शादी करने पर लड़के को जान से मारने की धमकी भी दी गई है.

लगातार मिल रही धमकियों से दोनों परिवारों में डर का माहौल है. मामले से दोनों परिवारों में दहश है. वहीं, पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

लक्सर कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि,

शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस इंटरनेट कॉल में इस्तेमाल किए गए नंबरों की तकनीकी जांच कर रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि कॉल किस स्थान से और किन लोगों द्वारा किए जा रहे हैं. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

शादी तोड़ने का दबाव
दूल्हे को शादी तोड़ने की धमकी
GROOM THREATENED TO BREAK MARRIAGE
THREATS TO KILL THE GROOM
PRESSURE TO BREAK MARRIAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.