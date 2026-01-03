ETV Bharat / state

तंत्र विद्या के बहाने फांसा: घर के आंगन में गड़ा सोना निकालने का झांसा देकर ठगे 21 लाख

जयपुर: कोई गड़ा सोना निकालने का लालच दे तो सावधान हो जाइए, आप बड़ी ठगी का शिकार हो सकते हैं. राजधानी जयपुर के करधनी थाना इलाके में ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें बावरिया गैंग ने तंत्र विद्या से गड़ा सोना निकालने का झांसा देकर पीड़ित से 21.25 लाख रुपए हड़प लिए. पीड़ित ने गैंग के खिलाफ करधनी थाने में मामला दर्ज कराया है. मामले की जांच थाने के एएसआई भूपेंद्र सिंह को सौंपी है.

करधनी थाने के सहायक उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित हिम्मत सिंह चौहान ने रिपोर्ट दी कि शक्ति सिंह उर्फ रोशन बावरिया ने तंत्र विद्या से गड़ा सोना निकालने का झांसा दिया. घर के आंगन में गड़ा सोना निकालने का झांसा देकर पीड़ित से लाखों रुपए हड़प लिए. आरोपी ने तंत्र विद्या से सोना बाहर निकालने की बात कही. पूजा पाठ के नाम पर अलग-अलग दिन करीब 21.25 लाख रुपए ले लिए. फिर आरोपी रुपए लेकर फरार हो गया. परेशान पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. गैंग की तलाश है. पुलिस ने मामले का जल्द खुलासा करने की बात कही है.

