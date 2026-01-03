ETV Bharat / state

तंत्र विद्या के बहाने फांसा: घर के आंगन में गड़ा सोना निकालने का झांसा देकर ठगे 21 लाख

बावरिया गैंग समेत विभिन्न गिरोह राजधानी में सक्रिय हैं. पुलिस की इनसे सचेत रहने की हिदायत.

Kardhani Police Station, Jaipur
करधनी थाना, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 3, 2026 at 7:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: कोई गड़ा सोना निकालने का लालच दे तो सावधान हो जाइए, आप बड़ी ठगी का शिकार हो सकते हैं. राजधानी जयपुर के करधनी थाना इलाके में ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें बावरिया गैंग ने तंत्र विद्या से गड़ा सोना निकालने का झांसा देकर पीड़ित से 21.25 लाख रुपए हड़प लिए. पीड़ित ने गैंग के खिलाफ करधनी थाने में मामला दर्ज कराया है. मामले की जांच थाने के एएसआई भूपेंद्र सिंह को सौंपी है.

करधनी थाने के सहायक उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित हिम्मत सिंह चौहान ने रिपोर्ट दी कि शक्ति सिंह उर्फ रोशन बावरिया ने तंत्र विद्या से गड़ा सोना निकालने का झांसा दिया. घर के आंगन में गड़ा सोना निकालने का झांसा देकर पीड़ित से लाखों रुपए हड़प लिए. आरोपी ने तंत्र विद्या से सोना बाहर निकालने की बात कही. पूजा पाठ के नाम पर अलग-अलग दिन करीब 21.25 लाख रुपए ले लिए. फिर आरोपी रुपए लेकर फरार हो गया. परेशान पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. गैंग की तलाश है. पुलिस ने मामले का जल्द खुलासा करने की बात कही है.

पढ़ें:व्हाट्सएप पर नामी लोगों की फोटो लगाकर ऐप पर बनाता आईडी, परिचितों से करता ठगी...गिरफ्तार

तंत्र क्रिया के बहाने: गैंग के सदस्य खुद को तांत्रिक बता जमीन में गड़ा सोना निकालने का दावा करते हैं. लोगों को लालच देकर पूजा पाठ के जरिए जमीन से सोना निकालने की बोलकर रुपए ऐंठते हैं. लालच में लोग इनके चक्कर में आ जाते हैं. पूजा पाठ की लंबी प्रक्रिया बता अलग-अलग बहानों से रुपए ऐंठते रहते हैं.

पुलिस की अपील: पुलिस ने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह के लालच में नहीं आएं. कोई प्रलोभन दें तो सावधान रहें. लोगों को झांसे में लेकर रुपए ठगने वाली कई गैंग सक्रिय हैं. बावरिया गैंग भी काफी समय से वारदात कर रही है. बावरिया गैंग के सदस्यों के खिलाफ दर्जनों मुकदमे पहले से विभिन्न थानों में दर्ज हैं.

पढ़ें:एमबीबीएस में एडमिशन का झांसा देकर की ठगी, आरोपी को पुलिस ने दबोचा

TAGGED:

FIR ON BAWARIA GANG IN JAIPUR
MILLIONS TAKEN IN NAME OF WORSHIP
खुद को तां​त्रिक बता ठगी की
TANTRIC FRAUD IN JAIPUR
LURE OF DIGGING UP BURIED GOLD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.