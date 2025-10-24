गाजियाबाद में दिवाली पार्टी के दौरान दोस्त के पिस्तौल छीनने के दौरान चली गोली, व्यक्ति की मौत

ETV Bharat / state

पुलिस ने घटना के आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने घटना के आरोपियों को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिवाली की रात जश्न के माहौल में उस वक्त मातम छा गया, जब छीना-झपटी में अचानक गोली चल गई, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई. घटना को लेकर थाना अंकुर विहार पर मृतक के परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया था. फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, गोलू उर्फ तेजवीर और संदीप शर्मा आपस में अच्छे दोस्त हैं. गोलू और संदीप अक्सर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पार्टी किया करते थे. गोलू के पुराने बंद पड़े खंडहरनुमा मकान में पार्टी होती थी, क्योंकि उसमें परिवार नहीं रहता था और न ही कोई बाहर का व्यक्ति आता जाता था. दिवाली की रात में गोलू और संदीप अपने अन्य दोस्तों समीर, सूरज, अभिषेक, युसूफ और इरशाद के साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे. गोलू ने सभी दोस्तों को पार्टी दी थी.

ज्ञान प्रकाश राय, एसीपी, अंकुर विहार (ETV Bharat)

पार्टी में संदीप शर्मा अवैध पिस्तौल लेकर आया था, जिसे वह दोस्तों को दिखा रहा था. इसी दौरान गोलू ने कहा कि पिस्टल से फायर करके देखना चाहता हूं, जिसपर संदीप ने मना कर दिया. इसपर गोलू ने पिस्टल छीननी चाही, जिसमें पिस्तौल से फायर हो गया और गोली कुछ दूर मौजूद इरशाद के पेट में जा लगी. इसी बीच सभी दोस्त वहां से फरार हो गए. वहीं घायल अवस्था में इरशाद अपने घर के लिए निकला, जिसके बाद उसके भाई ने अस्पताल में उसे भर्ती कराया. हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. जब संदीप और गोलू को इरशाद की मौत की सूचना मिली तो वह घर छोड़कर फरार हो गए.

दिवाली की रात इरशाद को पेट में गोली लगी थी. इरशाद के भाई ने उसे इलाज के लिए दिल्ली की जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इस संबंध में थाना अंकुर विहार पर मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगाई गई थी. घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने गोलू और संदीप को गिरफ्तार किया है. दोनों की इरशाद से दोस्ती थी. दिवाली की रात गोलू, संदीप और इरशाद अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे. पार्टी के दौरान संदीप के पास पिस्तौल मौजूद थी. पिस्टल को लेकर हुई छीना-झपटी के दौरान एक्सीडेंटल फायर हुआ. जिसमें इरशाद के पेट में गोली लगी थी. - ज्ञान प्रकाश राय, एसीपी, अंकुर विहार

