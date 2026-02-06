पटना में दिनदहाड़े एक शख्स की गोली मारकर हत्या, कुछ दिन पहले ही जेल से निकला था बाहर
पटना में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई. फुलवारी शरीफ के विकास विहार कॉलोनी में वारदात को अंजाम दिया गया.
Published : February 6, 2026 at 5:08 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है. फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में शुक्रवार को अपराधियों ने सनसनीखेज तरीके से एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए.
पटना में गोली मारकर हत्या : पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. जानकारी के अनुसार, घटना फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र स्थित विकास विहार कॉलोनी के ऊफरपूरा इलाके की है. बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने सुनील कुमार को निशाना बनाकर गोली मार दी. जहां उसकी मृत्यु हो गई.
कुछ दिन पहले ही जेल से निकला था बाहर : पुलिस के मुताबिक, मृतक सुनील कुमार हाल ही में बेऊर जेल से जमानत पर बाहर आया था. उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे. प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश या आपराधिक वर्चस्व को लेकर घटना की आशंका जताई जा रही है. हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है.
खोखा और जिंदा कारतूस बरामद : पटना के सिटी एसपी (पश्चिम) भानु प्रताप सिंह ने बताया कि शुक्रवार को अपराधियों द्वारा फायरिंग की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ थाना की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी की गई. घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है. फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जो साक्ष्य जुटाने में लगी है.
''हमलावरों ने चार से पांच राउंड फायरिंग की है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके. मामले के त्वरित खुलासे के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. पुलिस तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों से जांच को आगे बढ़ा रही है.''- भानु प्रताप सिंह, वेस्ट एसपी, पटना
आज दिनांक 06.02.26 को #फुलवारीशरीफ थानांतर्गत विकास बिहार कॉलोनी स्थित उफरपुरा में एक व्यक्ति को अज्ञात अपराधी द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिये जाने की सूचना प्राप्त हुई।— Patna Police (@PatnaPolice24x7) February 6, 2026
प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया… pic.twitter.com/S7M3FZUZ2c
मृतक पर थे कई संगीन आरोप : भानु प्रताप सिंह ने कहा कि मृतक के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ लूट, हत्या और डकैती सहित कई गंभीर मामले दर्ज रहे हैं. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हाल के दिनों में उसका किससे विवाद चल रहा था.
पुलिस कर रही कैंप : पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा और घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
