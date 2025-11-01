ETV Bharat / state

साले ने जीजा को उतारा मौत के घाट, अमरूद तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद

दुर्ग में बीते 13 दिनों के भीतर 13 हत्या की वारदातें हो चुकी हैं.

MURDER OVER GUAVA DISPUTE
साले ने जीजा को उतारा मौत के घाट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 1, 2025 at 7:35 PM IST

2 Min Read
दुर्ग: शहर के बोरसी क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई. मामूली बात पर जीजा और साले के बीच शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि साले ने अपने ही जीजा की हत्या मसाला पीसने वाले सिलबट्टा मारकर कर दी. हत्या की इस वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई.

जीजा ने की साले की हत्या: मृतक की पहचान राजकुमार वर्मा के रूप में हुई है, जो एक निजी अस्पताल में नौकरी करता था. दरअसल घटना शनिवार सुबह करीब 10:30 से 11 बजे के बीच की है. राजकुमार अपने साले गोविंदराज के पंचशील सेक्टर स्थित घर अमरूद तोड़ने के लिए पहुंचे था. घर पहुंचने पर पत्नी ने उन्हें कहा कि वह खुद अमरूद तोड़कर ले आएगी, लेकिन राजकुमार नहीं माना और खुद अमरूद तोड़ने अंदर चला गया. इसी बात को लेकर गोविंदराज नाराज हो गया. दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई और देखते-देखते मामला हाथापाई में बदल गया.

सिलबट्टे से किया जानलेवा वार: झगड़े के दौरान मृतक के हाथ में मौजूद डंडा गोविंदराज ने छीनकर फेंक दिया और फिर घर के अंदर रखे सिलबट्टे से राजकुमार के सिर पर जोरदार वार कर दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने से राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी गोविंदराज भागने की बजाय खुद पद्मनाभपुर थाने पहुंचा और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

राजकुमार और गोविंदराज के बीच जमीन बेचने के बाद पैसों के बंटवारे को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. हमलोगों का मानना है कि इसी रंजिश ने आज एक निर्दोष की जान ले ली: संजू वर्मा, मृतक का भाई

पद्मनाभपुर थाने में किया सरेंडर: एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि अमरूद तोड़ने की बात को लेकर हुए विवाद में हत्या की घटना सामने आई है. आरोपी गोविंदराज को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की जांच जारी है. आपको बता दे की पिछले 13 दिनों में दुर्ग जिले में यह 13वीं हत्या है, जिससे शहर में दहशत और चिंता का माहौल है.

