यमुनानगर में पतंग उड़ाने के विवाद में मर्डर, धारदार हथियार से छलनी कर दी छाती, आरोपियों की तलाश जारी

यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर के गांव भंभौली में पतंगबाजी को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया जिसमें 35 वर्षीय राजेश कुमार की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई. वे दो बच्चों के पिता थे. पुलिस ने एक ही परिवार के चार लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

डांटने पर कहे अपशब्द : गांव भंभौली निवासी कर्मजीत सिंह ने बताया कि शनिवार की दोपहर पिता धर्मपाल खेत में काम कर रहे थे. तभी पड़ोसी राम कुमार उर्फ रामू का बेटा हिलेश वहां पतंग उड़ा रहा था. हिलेश की पतंग की डोर बिजली के तारों में फंस गई, जिससे चिंगारी उठी. इस बात को लेकर धर्मपाल ने हिलेश को डांट दिया जिस पर वो अपशब्द कहने लगा. उसने अपनी मां जसविंदर कौर को बुला लिया. वो भी धर्मपाल को अपशब्द कहने लगी जिस पर धर्मपाल ने डायल 112 को बुला लिया. पुलिस और सरपंच प्रतिनिधि को बुलाया गया. उस समय मामला निपट गया.

पतंग उड़ाने के विवाद में हत्या (Etv Bharat)

पतंग उड़ाने के विवाद में हत्या : इसके बावजूद शनिवार की रात लगभग साढ़े दस बजे राम कुमार मेन गली में खड़ा होकर अपशब्द कहने लगा. उसे कर्मजीत के छोटे भाई राजेश कुमार ने समझाने का प्रयास किया. इतने में आरोपी ने उसकी छाती पर धारदार हथियार से वार कर दिए. घायल अवस्था में राजेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.