Cyber Crime: लोभ में शेयर किया एक लिंक, और डूब गए 11 लाख रुपये

साइबर क्रिमिनल ने एक सोशल मीडिया का एक लिंक शेयर करने पर 200 रुपये का लालच देकर 11.31 लाख रुपये ठगी की है.

CYBER CRIME
लिंक शेयर से कमाई का लालच देकर 11.31 लाख रुपए की ठगी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 9:58 AM IST

Updated : February 14, 2026 at 10:52 AM IST

आगरा: साइबर क्रिमिनल आए दिन नए नए तरीके से लोगों को जाल में फंसा कर ठगी कर रहे हैं. साइबर क्रिमिनल ने एक सोशल मीडिया का एक लिंक शेयर करने पर 200 रुपये का लालच देकर 11.31 लाख रुपये ठगी की है.

गौर करें तो इसमें साइबर ​क्रिमिनल ने अधिक से अधिक लिंक शेयर करने पर मोटी कमाई का झांसा दिया. साइबर क्रिमिनल के जाल में फंसे युवक ने कमाई की बात दूर अपने ही 11.31 लाख रुपये गंवा दिए. पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

एत्मादउद्दौला क्षेत्र निवासी शैलेंद्र कुमार यादव ने साइबर क्राइम थाना में मुकदमा दर्ज कराया है. शैलेंद्र कुमार यादव ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि "मैं मूलत: यूपी के सुल्तानपुर का निवासी हूं. आगरा में एक निजी कंपनी में कर्मचारी हूं. अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मुझे पार्ट टाइम काम की जरूरत थी. इसके चलते ही चार जनवरी 2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे जोड़ा. इसमें पार्ट टाइम काम करके मोटे मुनाफा की बात कही. उसने कहा कि घर बैठे ही अतिरिक्त आय होगी. इसके बाद उसे पूरा प्रोसेस समझाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा."

पहले रुपये दिए, निवेश कराया

पीड़ित शैलेंद्र कुमार यादव ने बताया कि "टेलीग्राम ग्रुप में मुझे बताया गया और एक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराया गया. इसके बाद चैनल का स्क्रीन शेयरिंग कराया. इसी के साथ ही प्रति टॉस्क 200 रुपये देने का झांसा दिया. इस पर भरोसा जीतने को हर तीन शेयर पर ₹600 खाते में भेजे गए. इसके बाद मुझसे 2000 हजार रुपये जमा कराने पर 2800 रुपये मिलने और फिर 5000 रुपये जमा कराने पर 8,060 रुपये वापस दिए जाने का कहा. इस पर मैंने निवेश किया, तो मुझे मुनाफा भी दिया. इससे मुझे विश्वास हो गया. मैंने लालच बढ़ने पर 1131400 रुपये जमा कर दिए. इससे मोटी रकम होने पर 833361 और मांगे. कहा कि इनते रुपये देने पर पूरी रकम निकलेगी. जिससे ही मुझे ठगी का अहसास हुआ."

मोटी कमाई के लालच में लिंक पर क्लिक ना करें

डीसीपी सिटी अली अब्बास ने बताया कि "साइबर क्रिमिनल मोटी कमाई का लालच देकर ठगी कर रहे हैं. इसलिए, लोगों से अपील है कि सतर्क रहें. मोटे मुनाफा के लालच में नहीं आए. अनजान मोबाइल नंबर से आए कॉल को रिसीव नहीं करें. लिंक को क्लिक ना करें."

वहीं पीड़ित की तहरीर पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. ये घटना उन लोगों के लिए सबक है, जो ऑनलाइन कमाई के जरिए खोजते हैं.

