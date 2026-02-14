ETV Bharat / state

Cyber Crime: लोभ में शेयर किया एक लिंक, और डूब गए 11 लाख रुपये

लिंक शेयर से कमाई का लालच देकर 11.31 लाख रुपए की ठगी. ( ETV Bharat )

आगरा: साइबर क्रिमिनल आए दिन नए नए तरीके से लोगों को जाल में फंसा कर ठगी कर रहे हैं. साइबर क्रिमिनल ने एक सोशल मीडिया का एक लिंक शेयर करने पर 200 रुपये का लालच देकर 11.31 लाख रुपये ठगी की है. गौर करें तो इसमें साइबर ​क्रिमिनल ने अधिक से अधिक लिंक शेयर करने पर मोटी कमाई का झांसा दिया. साइबर क्रिमिनल के जाल में फंसे युवक ने कमाई की बात दूर अपने ही 11.31 लाख रुपये गंवा दिए. पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. एत्मादउद्दौला क्षेत्र निवासी शैलेंद्र कुमार यादव ने साइबर क्राइम थाना में मुकदमा दर्ज कराया है. शैलेंद्र कुमार यादव ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि "मैं मूलत: यूपी के सुल्तानपुर का निवासी हूं. आगरा में एक निजी कंपनी में कर्मचारी हूं. अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मुझे पार्ट टाइम काम की जरूरत थी. इसके चलते ही चार जनवरी 2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे जोड़ा. इसमें पार्ट टाइम काम करके मोटे मुनाफा की बात कही. उसने कहा कि घर बैठे ही अतिरिक्त आय होगी. इसके बाद उसे पूरा प्रोसेस समझाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा." पहले रुपये दिए, निवेश कराया