लखनऊ में शादी का झांसा देकर ठगी; खाते में ट्रांसफर कराए एक करोड़ रुपये, बुजुर्ग महिला ने दर्ज कराई FIR

लखनऊ : राजधानी के बीबीडी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवक से एक करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. आरोप है कि झांसी की एक युवती ने व्यक्ति (44) को विश्वास में लेकर उसकी मां के बैंक खाते से बड़ी रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करा ली. इसके बाद युवती घर में रखे पुश्तैनी सोने के जेवर भी लेकर फरार हो गई.







बीबीडी थाने के इंस्पेक्टर राम सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी युवती के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. सभी साक्ष्यों के आधार पर गहनता से जांच की जा रही है. फैजाबाद रोड स्थित एक काॅलोनी में रहने वाली बुजुर्ग महिला मधु जैन (74) ने बीबीडी थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने बताया कि उनका बेटा अमित कुमार (44) शारीरिक रूप से दिव्यांग है.

आरोप है कि झांसी निवासी युवती ने उनके बेटे को शादी का झूठा झांसा देकर उससे नजदीकी बढ़ाई. इस दौरान आरोपी युवती ने उनके बेटे के माध्यम से खाते से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कराकर लगभग एक करोड़ रुपये हड़प लिए. इतना ही नहीं, जब वह फरार हुई, तो घर में रखे कीमती पुश्तैनी सोने के जेवर और अन्य सामान भी अपने साथ ले गई.



