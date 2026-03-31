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कलश विसर्जन के समय मां काली बनकर नाच रहा था युवक, अचानक गिरा और थम गई सांसें

यह पूरा घटनाक्रम उमरिया में रामनवमी के जवारा विसर्जन जुलूस के दौरान का बताया जा रहा है. जहां माता काली का रूप लेकर एक युवक नृत्य कर रहा था, तभी वह अचानक गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

उमरिया: उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत पथरी गांव में उस वक्त हंगामा मच गया जब कलश विसर्जन के दौरान काली बनकर नाच रहा युवक अचानक गिर गया. आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. वहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी. शुरुआती जांच में हार्ट अटैक को मौत का संभावित कारण बताया है.

घटना 28 मार्च को उमरिया जिले के पथरी गांव की बताई जा रही है. विसर्जन जुलूस में 35 साल का रामगरीब माता काली की वेशभूषा बनाकर नृत्य कर रहा था. इसी बीच उसे अचानक बेचैनी हुई और कुछ ही पल में वह जमीन पर गिर पड़ा. उसके जमीन पर गिरते ही जुलूस में अफरा-तफरी मच गई.

युवक के लड़खड़ा कर गिरने पर ग्रामीणों ने उसे अभिनय का हिस्सा समझा

युवक जब लड़खड़ा कर गिरा तो ग्रामीणों ने शुरुआत में उसे अभिनय का हिस्सा समझा. लेकिन जब वह कुछ देर तक नहीं उठा तो वहां मौजूद लोगों के बीच में हड़कंप मच गया. तुरंत ही कुछ लोग उसे उठाकर नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

गांव के सरपंच गोविंद प्रसाद गौतम ने बताया कि रामगरीब ग्राम पंचायत में मजदूरी करता था. परिवार में पत्नी, दो बेटी और एक बेटा है. बड़ी बेटी की शादी अक्षय तृतीया के दिन 19 अप्रैल को होने वाली थी. घर पर इसकी तैयारी चल रही थी. रामगरीब की मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

वहीं सीएमएचओ डॉक्टर बीके चंदेल के मुताबिक, शुरुआती लक्षणों के आधार पर मामला हार्ट अटैक का लग रहा है. अत्यधिक शारीरिक श्रम या अचानक तनाव से हृदय गति रुकने की संभावना लग रही है.