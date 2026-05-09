ETV Bharat / state

हाथ तोड़े.. सिर कुचला.. फिर गला दबाकर मार डाला.. बिहार में भू-माफिया का आतंक

नालंदा : बिहार के नालंदा में 4 दिनों से लापता व्यक्ति का तेतरावां खंधा में शव मिला है. मृतक के पॉकेट से पहचान पत्र और एक आवेदन से पहचान हुई. परिजनों ने गांव के दबंग भू-माफिया द्वारा हड़पी गई संपत्ति का पैसा मांगने पर अपहरण कर पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया.

नालंदा में हत्या : मृतक की पहचान अस्थावां थाना क्षेत्र निवासी सोनू कुमार (45 वर्ष, पिता का नाम- सुरेश राम) के रूप में की गयी है. घटना मानपुर थाना क्षेत्र की है. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया है. साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है.

'जमीन पर किया कब्जा' : घटना के संबंध में मृतक के मौसेरे भाई सबलू कुमार ने बताया कि गांव के ही दबंग मुकेश यादव ने सोनू की 13 कट्ठा जमीन पर कब्जा कर लिया है. आरोपी ने पहले 8 कट्ठा जमीन अपने नाम लिखवा लिया और रुपया नहीं दिया. पैसे मांगने पर दबंग ने 5 कट्ठा और जमीन जबरन जोत लिया. जमीन के बदले में कुल 13 लाख रुपए बकाये थे.

मृतक के परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप (ETV Bharat)

''मामले को लेकर 24 अप्रैल को गांव में पंचायती भी हुई थी. जिसमें दोनों पक्षों के बीच विवाद और हाथापाई हुई थी. आरोपी इलाके में अक्सर जमीन कब्जाने का काम करता है और अपनी ऊंची पहुंच की धौंस भी दिखाता है.''- सबलू कुमार, मृतक का मौसेरा भाई

14 दिन पहले बेटे की हुई थी शादी : सबलू कुमार ने कहा कि मृतक के परिवार में एक बेटा और एक बेटी है. पिछले माह 25 अप्रैल को ही बेटे की शादी हुई थी. पंचायती के दो-तीन दिन बाद तक सोनू दिखा था, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से वह लापता है.