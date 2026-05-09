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हाथ तोड़े.. सिर कुचला.. फिर गला दबाकर मार डाला.. बिहार में भू-माफिया का आतंक

नालंदा में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है. परिवार वालों का कहना है कि भू-माफिया ने जमीन मालिक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या की.

MURDER IN NALANDA
यहीं पर मिला शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 9, 2026 at 9:04 PM IST

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नालंदा : बिहार के नालंदा में 4 दिनों से लापता व्यक्ति का तेतरावां खंधा में शव मिला है. मृतक के पॉकेट से पहचान पत्र और एक आवेदन से पहचान हुई. परिजनों ने गांव के दबंग भू-माफिया द्वारा हड़पी गई संपत्ति का पैसा मांगने पर अपहरण कर पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया.

नालंदा में हत्या : मृतक की पहचान अस्थावां थाना क्षेत्र निवासी सोनू कुमार (45 वर्ष, पिता का नाम- सुरेश राम) के रूप में की गयी है. घटना मानपुर थाना क्षेत्र की है. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया है. साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है.

'जमीन पर किया कब्जा' : घटना के संबंध में मृतक के मौसेरे भाई सबलू कुमार ने बताया कि गांव के ही दबंग मुकेश यादव ने सोनू की 13 कट्ठा जमीन पर कब्जा कर लिया है. आरोपी ने पहले 8 कट्ठा जमीन अपने नाम लिखवा लिया और रुपया नहीं दिया. पैसे मांगने पर दबंग ने 5 कट्ठा और जमीन जबरन जोत लिया. जमीन के बदले में कुल 13 लाख रुपए बकाये थे.

murder in Nalanda
मृतक के परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप (ETV Bharat)

''मामले को लेकर 24 अप्रैल को गांव में पंचायती भी हुई थी. जिसमें दोनों पक्षों के बीच विवाद और हाथापाई हुई थी. आरोपी इलाके में अक्सर जमीन कब्जाने का काम करता है और अपनी ऊंची पहुंच की धौंस भी दिखाता है.''- सबलू कुमार, मृतक का मौसेरा भाई

14 दिन पहले बेटे की हुई थी शादी : सबलू कुमार ने कहा कि मृतक के परिवार में एक बेटा और एक बेटी है. पिछले माह 25 अप्रैल को ही बेटे की शादी हुई थी. पंचायती के दो-तीन दिन बाद तक सोनू दिखा था, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से वह लापता है.

''पुलिस के माध्यम से तेतरावां गांव के खंधा में शव पड़े होने की सूचना मिली. सोनू का हाथ टूटा हुआ है, सिर पर चोट के गहरे निशान हैं और गला दबाकर उसकी निर्मम हत्या की गई है.''- सबलू कुमार, मृतक का मौसेरा भाई

'हर पहलु को खंगाला जा रहा है' : इधर, घटना के संबंध में मानपुर थानाध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल भेज दिया है. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या कहीं और की गई है और साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को खंधा में लाकर फेंका गया है.

MURDER IN NALANDA
हरि कृष्ण सिंह, ASI, मानपुर थाना नालंदा (ETV Bharat)

''वैज्ञानिक जांच और साक्ष्य संकलन के लिए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. परिजनों का लिखित आवेदन मिलने पर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.''- हरि कृष्ण सिंह, ASI, मानपुर थाना नालंदा

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