रिकॉर्डिंग वायरल करने की दी धमकी, ब्लैकमेल कर दुष्कर्म को दिया अंजाम, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट

रुद्रपुर में महिला से दुष्कर्म के आरोप में व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपी पर नाम बदलकर महिला को झांसे में लेने का आरोप.

Accused of raping woman arrested
रुद्रपुर में महिला से दुष्कर्म के आरोप में व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया. (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 16, 2025 at 3:28 PM IST

3 Min Read
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में नाम बदलकर महिला को ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है. आरोपी द्वारा अपने पहचान पत्र में छेड़छाड़ कर नाम भी बदला था.

पुलिस के मुताबिक, 14 अक्टूबर को एक महिला ने तहरीर देते हुए बताया कि एक वर्ष पूर्व उसकी जान पहचान आहद ठाकुर नाम के युवक से हुई थी, जो खुद को हिंदू बता रहा था. इस दौरान युवक ने उसकी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा. आरोपी युवक ने उसे ब्लैकमेल कर रुद्रपुर बुलाया और होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया. घटना के दौरान उसे पता चला कि युवक विशेष समुदाय से ताल्लुख रखता है और उसका नाम आहत खान किच्छा निवासी है.

महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (कपटपूर्ण साधनों का उपयोग कर यौन संबंध बनाना, जिसमें पहचान छिपाना शामिल है) और धारा 318(4) (छल कर बेईमानी से लाभ प्राप्त करना-जैसे पहचान पत्र में नाम परिवर्तन कर धोखा देना) में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

पूछताछ में आरोपी आहद खान पुत्र तसलीम खान निवासी किच्छा, जनपद उधम सिंह नगर ने स्वीकार किया कि उसने महिला को धोखे में रखकर होटल में बुलाया था. उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपने आधार कार्ड में नाम धोखाधड़ी से हिंदू नाम 'आहद ठाकुर' में बदल लिया था ताकि पहचान छिपाई जा सके और होटल में प्रवेश में किसी प्रकार की रोकटोक न हो.

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि नाम बदल कर महिला को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अपराध करने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी. पुलिस हर उस व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई करेगी जो पहचान छिपाकर, छल या ब्लैकमेलिंग के माध्यम से किसी की अस्मिता से खिलवाड़ करेगा.

50 लाख की स्मैक के साथ तस्कर अरेस्ट: पौड़ी गढ़वाल की कोटद्वार पुलिस ने बीईएल रोड पर संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति को रोका. पूछताछ के दौरान उसकी पहचान मोहित निवासी बरेली (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई. तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से 172.81 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार किया.

