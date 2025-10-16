ETV Bharat / state

रिकॉर्डिंग वायरल करने की दी धमकी, ब्लैकमेल कर दुष्कर्म को दिया अंजाम, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में नाम बदलकर महिला को ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है. आरोपी द्वारा अपने पहचान पत्र में छेड़छाड़ कर नाम भी बदला था.

पुलिस के मुताबिक, 14 अक्टूबर को एक महिला ने तहरीर देते हुए बताया कि एक वर्ष पूर्व उसकी जान पहचान आहद ठाकुर नाम के युवक से हुई थी, जो खुद को हिंदू बता रहा था. इस दौरान युवक ने उसकी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा. आरोपी युवक ने उसे ब्लैकमेल कर रुद्रपुर बुलाया और होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया. घटना के दौरान उसे पता चला कि युवक विशेष समुदाय से ताल्लुख रखता है और उसका नाम आहत खान किच्छा निवासी है.

महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (कपटपूर्ण साधनों का उपयोग कर यौन संबंध बनाना, जिसमें पहचान छिपाना शामिल है) और धारा 318(4) (छल कर बेईमानी से लाभ प्राप्त करना-जैसे पहचान पत्र में नाम परिवर्तन कर धोखा देना) में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

पूछताछ में आरोपी आहद खान पुत्र तसलीम खान निवासी किच्छा, जनपद उधम सिंह नगर ने स्वीकार किया कि उसने महिला को धोखे में रखकर होटल में बुलाया था. उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपने आधार कार्ड में नाम धोखाधड़ी से हिंदू नाम 'आहद ठाकुर' में बदल लिया था ताकि पहचान छिपाई जा सके और होटल में प्रवेश में किसी प्रकार की रोकटोक न हो.