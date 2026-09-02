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52 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार, 15 हजार का इनाम घोषित था

कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पांच साल में रकम दोगुनी करने और जमीन का लालच देकर एक परिवार से 52 लाख रुपये ठगने के मामला सामने आया है. वहीं, मामले में पुलिस ने 15 हजार रुपये के इनामी आरोपी इंद्रेश सिंह चौहान को इटावा के बकेवर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेशकर जेल भेज दिया है. जबकि इस धोखाधड़ी में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.



आजमगढ़ निवासी पीड़ित अतुल तिवारी ने पुलिस को बताया, कंपनी के एजेंट और शाखा प्रबंधक ने उनकी मां और बड़ी मां को पांच साल में निवेश की रकम दोगुनी करने और बदले में जमीन देने का झांसा दिया था. पीड़ित परिवार ने उनकी बातों पर भरोसा कर अपनी जीवनभर की गाढ़ी कमाई के करीब 52 लाख रुपये उस कंपनी में निवेश कर दिए थे.



अतुल तिवारी के अनुसार, जब निवेश की अवधि पूरी होने के बाद वह अपनी रकम वापस लेने के लिए बिंद्रा बाजार स्थित कंपनी की शाखा पहुंचे, तो वहां ताला लटका मिला, जिसके बाद उन्होंने कानपुर के मुख्य कार्यालय में संपर्क किया. आरोप है कि मुख्य कार्यालय पहुंचने पर कंपनी के निदेशक बृजेंद्र सिंह चौहान ने उनका पैसा वापस करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय की शरण ली और कोर्ट के आदेश पर कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ.

कल्याणपुर पुलिस और सर्विलांस टीम ने तकनीकी मदद से फरार इनामी आरोपी की लोकेशन इटावा के बकेवर क्षेत्र के सेक्टर आठ में ट्रेस की. इसके बाद घेराबंदी कर उसे धर गिरफ्तार कर लिया. कल्याणपुर थाना प्रभारी केशव कुमार तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार इनामी आरोपी इंद्रेश सिंह चौहान से साक्ष्य और सबूत जुटाकर उसे जेल भेज दिया गया है. साथ ही इस मामले में फरार चल रहे कंपनी के निदेशक किशन वीर की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.