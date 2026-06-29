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'इसी ने मुझे काटा है...' जिंदा सांप को बोतल में बंद कर अस्पताल पहुंचा मरीज

भरतपुर : जिले के बयाना उपखंड अस्पताल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक व्यक्ति जहरीले कॉमन करैत (Common Krait) सांप को प्लास्टिक की बोतल में जिंदा बंद कर अस्पताल पहुंच गया. युवक ने डॉक्टर की मेज पर बोतल रखते हुए कहा कि इसी सांप ने मुझे काटा है. बोतल में जिंदा सांप को देखकर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मरीज और उनके परिजन कुछ देर के लिए दहशत में आ गए. फिलहाल व्यक्ति का अस्पताल में उपचार चल रहा है. उपजिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. जोगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि व्यक्ति का तुरंत उपचार शुरू किया गया और फिलहाल वह चिकित्सकों की निगरानी में है. समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण उसकी स्थिति सामान्य बनी हुई है.

बयाना क्षेत्र के सालाबाद गांव निवासी जोगेंद्र गुर्जर रविवार रात के समय टॉयलेट जाने के लिए घर से बाहर निकले थे. इसी दौरान सीढ़ियों के पास बैठे कॉमन करैत सांप पर उनका पैर पड़ गया. सांप उनके पैर से लिपट गया और उसने काट लिया. सांप के डसते ही उन्होंने शोर मचाकर परिजनों को बुलाया. परिजनों की मदद से व्यक्ति ने सांप को पकड़ा और उसे प्लास्टिक की बोतल में बंद कर दिया. इसके बाद वह उसी बोतल में सांप को लेकर सीधे अस्पताल पहुंच गया, ताकि चिकित्सकों को यह स्पष्ट हो सके कि किस प्रजाति के सांप ने उसे काटा है. अस्पताल में डॉक्टर की मेज पर जैसे ही युवक ने बोतल रखी, जिंदा सांप को देखकर वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में उसका इलाज शुरू किया गया.