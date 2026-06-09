गाजियाबाद: घरेलू कलह से परेशान व्यक्ति ने भाई के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या, ऐसे खुला राज
गाजियाबाद व्यक्ति ने परेशान होकर बड़ी ही शातिर तरीके से पत्नी की हत्या की पटकथा रची. कैसे खुला हत्या का राज, पढ़ें खबर..
Published : June 9, 2026 at 8:46 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 9:00 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है. दरअसल, घरेलू कलह से परेशान पति ने पत्नी की हत्या कर दी. इतना ही नहीं हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए जलाकर अवशेष तालाब में फेंक दिए. पुलिस पूछताछ में सामने आई इस खौफनाक साजिश ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. मामला गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र का है.
पुलिस के मुताबिक, 2014 में परविंदर का विवाह मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र की रहने वाली सोनिया के साथ हुआ था. शादी के बाद परविंदर और सोनिया को दो बेटियां हुई. शादी के कुछ वक्त बाद ही पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी बातों को लेकर अनबन होने लगी. झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो सोनिया मायके चली गई. इसके बाद सोनिया ने परविंदर के परिवार वालों के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करा दिया. हालांकि कुछ वक्त बाद ही परविंदर के परिवार वाले राजीनामा करके सोनिया को अपने घर ले आए.
महिला ने की मारपीट: ससुराल वापस आने के बाद सोनिया गांव से बाहर रहना चाहती थी. उसने जब यह बात अपने पति परविंदर से कहीं तो वह अपनी पत्नी को लेकर मुरादनगर के हिस्सली में अपने भाई के मकान में रहने लगा. कुछ दिन तक पति-पत्नी के बीच सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई. किसी बात को सोनिया ने बेटियों की पिटाई कर दी. जब परविंदर की मां ने इसका विरोध किया तो सोनिया ने सास के साथ ही मारपीट कर ली. जब यह पूरी घटना हुई तब परविंदर अपने घर पर नहीं था. शाम को जब वह वापस लौटा तो परिवार वालों ने इस घटना के बारे में बताया.
ऐसे की गई हत्या: इसपर जब परविंदर ने घर आने के बाद कारण पूछा उसने धक्का-मुक्की की और पति को चांटे मार दिए. इसके बाद सोनिया और परविंदर में बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई. वहीं परविंदर ने अपने भाई विनोद के साथ मिलकर सोनिया से बदला लेने की योजना बनाई. दोनों सोनिया को ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में ले गए और उसके गले में फंदा डालकर पंखे से लटका दिया. थोड़ी देर बाद जब उन्होंने उसे नीचे उतारा तो पाया कि सोनिया की सांसे चल रही थी जिसके बाद दोनों भाइयों ने तकिए से मुंह दबाकर सोनिया को मौत के घाट उतार दिया.
अवशेष को तालाब में डाला: इसके बाद परविंदर और विनोद ने अपने मामा ब्रह्मपाल सिंह के साथ मिलकर सोनिया की लाश को बेड में रखा और घरेलू सामान के साथ बेड को किराए की गाड़ी में रखकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल गए. मुजफ्फरनगर के थाना चंद्रावल के सिगलपुर गांव में पहुंचने के बाद लाश को बिटौरे (उपलों का ढेर) में रखकर आग लगा दी. तीन-चार दिन बाद जाकर परविंदर ने बिटौरे की राख और अवशेष को वहीं पास के तालाब में डाल दिया.
बच्ची ने खोला राज: परविंदर ने अपनी ससुराल में बताया कि सोनिया कहीं नाराज होकर चली गई है. सोनिया का भाई संदीप ने अपनी बहन को काफी ढूंढने का प्रयास किया. संदीप अपनी दोनों भांजियों को अपने साथ ननिहाल ले गया. ननिहाल में संदीप की भांजी ने पूरा घटनाक्रम अपने मामा को बता दिया, जिसके बाद साजिश का पर्दाफाश हो गया.
थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा 6 जून को हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मृतक के पति परविंदर, जेठ विनोद और ब्रह्मपाल (परविंदर का मामा) को गिरफ्तार किया गया है. परविंदर ने अपने भाई विनोद के साथ मिलकर सोनिया की हत्या की थी जिसके बाद मामा ब्रह्मपाल की मदद से शव को ठिकाने लगाया था. - भास्कर वर्मा, एसीपी मुरादनगर
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