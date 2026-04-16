ETV Bharat / state

'घर जल्दी आना, पीहर लेकर जाना है' पति ने पत्नी की गर्दन पर किया वार, फिर खुद की आत्महत्या की कोशिश

दंपती की शादी 2010 में हुई थी और दोनों के 3 बच्चे भी हैं. दोनों में पहले से विवाद चल रहा था.

दंपती को अस्पताल में किया गया भर्ती
दंपती को अस्पताल में किया गया भर्ती (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 16, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा : नांता थाना इलाके में बुधवार रात को पति ने पत्नी पर चाकू से वार कर हत्या का प्रयास किया. इस घटना के बाद पत्नी को मृत समझ कर पति ने आत्महत्या की कोशिश की. दोनों घायलों को पुलिस ने एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर दोनों का उपचार चल रहा है.

नांता थाना अधिकारी प्रशिक्षु आरपीएस महेश कुमार गुर्जर का कहना है कि घटनाक्रम बुधवार रात 7 बजे के आसपास करणी नगर में हुआ था. दंपती इस थाना इलाके के रहने वाले नहीं हैं. जानकारी में पता चला है कि दोनों यहां से गुजर रहे थे और इस दौरान इनका विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी पर चाकू से गर्दन पर हमला कर दिया. बाद में आत्महत्या की कोशिश की. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कर दिया है. फिलहाल महिला पर्चा बयान देने की स्थिति में नहीं है. परिजन रिपोर्ट देंगे तो उनकी शिकायत पर मामला दर्ज किया जाएगा, नहीं तो पुलिस खुद मुकदमा दर्ज कर लेगी.

पढे़ं. खौफनाक: सैपऊ में मामूली विवाद ने लिया बड़ा रूप, नशेड़ी पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला

पीहर ले जाने का कहकर मारने की कोशिश : महिला के भाई का कहना है कि उनकी बहन की शादी साल 2010 में हुई है. दोनों के 2 बेटे और एक बेटी हैं. उनकी बहन झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल में काम करती है, जबकि जीजा कैटरिंग में तंदूर का काम करता है. दोनों के बीच पहले भी विवाद चल रहा था. पहले भी दोनों को समझा-बुझाकर राजीनामा कर दिया था. इसके बाद बुधवार को जीजा बार-बार उनकी बहन को फोन कर रहा था और ड्यूटी से जल्दी आने की कह रहा था. उसे यह भी बोल रहा था कि तुम्हें पीहर लेकर जाना है, वे लोग बुला रहे हैं. इसके बाद धोखे से करनी अभेड़ा महल करणी माता मंदिर की तरफ लेकर चला गया. यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया है.

TAGGED:

MAN TRIES TO SLIT THROAT OF WIFE
MAN ATTEMPTS TO END LIFE
पत्नी को मारने की कोशिश
पति ने की आत्महत्या की कोशिश
HUSBAND TRIED TO KILL WIFE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.