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'घर जल्दी आना, पीहर लेकर जाना है' पति ने पत्नी की गर्दन पर किया वार, फिर खुद की आत्महत्या की कोशिश

दंपती को अस्पताल में किया गया भर्ती ( ETV Bharat Kota )

कोटा : नांता थाना इलाके में बुधवार रात को पति ने पत्नी पर चाकू से वार कर हत्या का प्रयास किया. इस घटना के बाद पत्नी को मृत समझ कर पति ने आत्महत्या की कोशिश की. दोनों घायलों को पुलिस ने एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर दोनों का उपचार चल रहा है. नांता थाना अधिकारी प्रशिक्षु आरपीएस महेश कुमार गुर्जर का कहना है कि घटनाक्रम बुधवार रात 7 बजे के आसपास करणी नगर में हुआ था. दंपती इस थाना इलाके के रहने वाले नहीं हैं. जानकारी में पता चला है कि दोनों यहां से गुजर रहे थे और इस दौरान इनका विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी पर चाकू से गर्दन पर हमला कर दिया. बाद में आत्महत्या की कोशिश की. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कर दिया है. फिलहाल महिला पर्चा बयान देने की स्थिति में नहीं है. परिजन रिपोर्ट देंगे तो उनकी शिकायत पर मामला दर्ज किया जाएगा, नहीं तो पुलिस खुद मुकदमा दर्ज कर लेगी.