चूरू में व्यक्ति ने की जान देने की कोशिश, अस्पताल में भर्ती

चूरू में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है.

चूरू में व्यक्ति ने की जान देने की कोशिश
चूरू में व्यक्ति ने की जान देने की कोशिश (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 11, 2025 at 6:49 PM IST

1 Min Read
चूरू : कोतवाली थाना इलाके में 45 वर्षीय बाबू सिंह ने आत्महत्या की कोशिश की. आनन-फानन में परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने बाबू सिंह को राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया. यहां चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ उसका उपचार कर रहे हैं. सूचना पर शहर कोतवाल सुखराम चोटिया, एएसआई सुरेश कुमार और हेड कांस्टेबल सुभाष मीणा भी अस्पताल पहुंचे और वारदात की जानकारी जुटाई.

शहर कोतवाल सुखराम चोटिया ने कहा कि बाबू सिंह ने आत्महत्या की कोशिश क्यों की, इसकी असल वजह का पता नहीं चल पाया है. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है. सेहत में सुधार होने पर पुलिस बाबू सिंह के पर्चा बयान लेने की कारवाई करेगी.

सुखराम चोटिया ने बताया कि बाबू सिंह और उसकी पत्नी में विवाद की बात भी सामने आ रही है. पुलिस पर्चा बयान के बाद इस एंगल से भी मामले की जांच करेंगी. उन्होंने बताया कि बाबू सिंह के दो संतान है. बाबू सिंह के बेटे ने पुलिस को बताया कि उसके पिता कंस्ट्रक्शन में मिस्त्री का काम करते हैं. साथ ही पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद रहने की बात भी बताई है. पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है.

