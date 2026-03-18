भिवाड़ी में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, हालत गंभीर
फिलहाल युवक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है
Published : March 18, 2026 at 11:09 AM IST
खैरथल-तिजारा : जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. चोपानकी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कंपनी के बाहर मंगलवार देर शाम को एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की. घटना के समय आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया और व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया.
डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल, अलवर रेफर कर दिया. फिलहाल व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना चोपानकी थाने की पुलिस को भी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से पूछताछ की.
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थानाधिकारी राकेश मीणा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. युवक का इलाज अलवर जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां इसकी हालत गंभीर बनी हुई है. मौके पर स्टाफ को भेजकर घायल के बयान लेकर पूरे मामले के बारे में जानकारी ली जाएगी. घायल ज्ञान मिश्रा की पत्नी रानी मिश्रा ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. उसके पति ने कंपनी के बाहर ही आत्महत्या की कोशिश की. अस्पताल से फोन आया तब घटना का पता चला. ऐसा करने के पीछे क्या कारण थे, ये उन्हें नहीं पता.