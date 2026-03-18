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भिवाड़ी में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, हालत गंभीर

फिलहाल युवक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है

युवक ने की आत्महत्या की कोशिश
युवक ने की आत्महत्या की कोशिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 11:09 AM IST

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खैरथल-तिजारा : जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. चोपानकी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कंपनी के बाहर मंगलवार देर शाम को एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की. घटना के समय आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया और व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया.

डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल, अलवर रेफर कर दिया. फिलहाल व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना चोपानकी थाने की पुलिस को भी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से पूछताछ की.

पढ़ें. बीकानेर: SP ऑफिस के बाहर बैठे व्यक्ति ने किया आत्महत्या का प्रयास, कारणों की जांच में जुटी पुलिस

थानाधिकारी राकेश मीणा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. युवक का इलाज अलवर जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां इसकी हालत गंभीर बनी हुई है. मौके पर स्टाफ को भेजकर घायल के बयान लेकर पूरे मामले के बारे में जानकारी ली जाएगी. घायल ज्ञान मिश्रा की पत्नी रानी मिश्रा ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. उसके पति ने कंपनी के बाहर ही आत्महत्या की कोशिश की. अस्पताल से फोन आया तब घटना का पता चला. ऐसा करने के पीछे क्या कारण थे, ये उन्हें नहीं पता.

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युवक ने की आत्महत्या की कोशिश
MAN TRIED TO KILL HIMSELF
TRIED TO KILL HIMSELF IN BHIWADI
MAN ATTEMPT TO END LIFE

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